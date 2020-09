Nicoleta Dragne

Nicoleta Dragne a devenit în urmă cu scurt timp mamă pentru prima dată! Frumoasa ispită este în culmea fericirii, iar în urmă cu doar câteva ore, aceasta a postat un filmuleț emoționant cu băiețelul ei. Micuțul dormea la pipetul mamei sale, iar imaginea a emoționat urmăritorii vedetei.

Nicoleta Dragne, ipostază emoționantă cu fiul ei

Nicoleta Dragne și soțul ei sunt în culmea fericirii de când în viețile lor a apărut bebelușul Vladimir. Cei doi postează în ultima perioadă filmulețe și fotografii pe conturile de socializare, semn care arată faptul că se simt foarte bine în postura de părinți. Bruno Vlad este emoționat și el peste măsură și declară faptul că este cel mai fericit bărbat din lume din momentul în care a devenit tată.

Fostul soț al Mădălinei Pamfile și Nicioleta Dragne s-au cunoscut la o show matrimonial, dar nu atunci și-au început relația. La trei ani de când s-au cunoscut, bărbatul a decis să meargă la Bucureși să o salute pe fosta lui colegă de emisiune. Atunci, cei doi îndrăgostiți au decis să înceapă o relație. La momentul actual, Nicoleta și Bruno formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară.

Vladimir, bebelușul, la pieptul mamei sale

Ispita, mamă pentru prima dată

În data de 22 august, frumoasa ispită a adus pe nume un băiețel pe nume Vladimir. De atunci, viața Nicoletei s-a schimbat complet. La momentul respectiv, ea declara la InstaStory informații despre bebeluș.

Nicoleta Dragen și Bruno

”Bebe este foarte bine, are perfuzie pentru că are glicemia scazuta, de aceea nu este aici cu mine. Este sanatos, este foarte mare, aveam 35 de saptamani si o zi (n.r.- în ziua nașterii) , iar bebe arata ca un bebelus de 39 de saptamani, are 3 kilograme 170 și 51 de centrimetrii. Este foarte mare pentru un bebe nascut la 35 de saptamani (...) Nu seamana cu mine, este leit taca-su . Ne rupem spatele si... ei seamana cu tații. (...) Am nascut in maximum 10 minute, pentru că am nascut natural. Nu am avut treaba!”, au fost cuvintele Nicoletei, spuse într-un scurt ”vlog” pe InstaStory.