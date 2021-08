Nicoleta Nucă a făcut primele declarații despre nuntă. Când va avea loc fericitul eveniment?

In articol:

Nicoleta Nucă și iubitul ei trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Vedeta a fost cerută în căsătorie chiar în vacanță, iar emoțiile simțite de îndrăgostiți au fost extrem de puternice. Chiar dacă își ține viața personală departe de ochii curioșilor, concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities a făcut primele dezvăluiri despre nuntă.

Nicoleta Nucă vorbește despre nuntă

În cadrul unui interviu, iubita cântăreață a dezvăluit că și-a imaginat de mică cum trebuie să arate rochia de mireasă. Își dorește să nu fie o rochie de tip prințesă, dar, totodată, să aibă o trenă lungă.

"De mica mi-am imaginat că rochia trebuie să fie într-un fel. De mica nu mi-au plăcut rochiile tip prințesă, dar am anumite detalii pe care mi le doresc. De exemplu, trena să fie lungă. Dar, până la urmă, cred că rochia de mireasă și celelalte lucruri se așează la momentul potrivit. Iar rochia o simți, cea care e a ta", a declarat Nicoleta Nucă, potrivit Cancan.

Cu toate că este cu gândul la momentul în care va păși în fața altarului, Nicoleta Nucă recunoaște faptul că nu a setat data pentru eveniment, cel mai probabil, fericitul eveniment o să aibă loc la anul.

"Momentan nu am setat nimic. Cum am spus, a fost extrem de neașteptat acest moment și o s-o luăm din aproape în aproape. Probabil, va avea loc la anul, dar n-am stabilit o data și nici locație, sau alte detalii de genul acesta", a mai adăugat artista.