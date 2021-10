Nicoleta Nucă, eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”! S-a lăsat cu lacrimi: „Nu îmi vine să cred...”

In articol:

Prima gală eliminatorie de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost plină de emoții, lacrimi de bucurie, dar și de tristețe.

În ediția din această seara, concurentele au trebuit să se prezinte în fața juraților cu ținute conform conceptului "Femme fatale".

În urma voturilor primite din partea telespectatorilor și a steluțelor primite din partea juraților, cinci concurente au ajuns pe punctul de a fi eliminate. Aceste concurente sunt Carmen Negoiță, Ioana Filimon, Nicoleta Nucă, Otniela Sandu și Viviana Sposub. Cel mai tensionat moment a fost atunci când singurele rămase în picioare au fost Carmen Negoiță și Nicoleta Nucă, în timp ce concurentele celelalte au fost salvate de votul publicului.

Citeste si: Ținuta Otnielei, aspru criticată la "Bravo, ai stil! Celebrities". Blondina a cedat și a izbucnit în lacrimi: "Tu te uiți la toată lumea și doar pe tine nu te vezi"

Carmen Negoiță nu a mai putut face față emoțiile și a izbucnit în lacrimi. „Încerc să vorbesc. Sunt împăcată cu decizia mea, dar chiar am emoții, nu pot să vorbesc”, a mărturisit influencerița, printre lacrimi.

Carmen Negoiță și Nicoleta Nucă [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: TRAGEDIE. Cum a murit fetița lui Laurențiu Reghecampf- bzi.ro

Nicoleta Nucă, prima concurentă eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities” sezonul 7

Ilinca Vandici a anunțat că prima concurentă care părăsește sezonul al șaptelea al competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”. Celebra cântăreață a părăsit emisiunea cu un zâmbet larg pe față, semn că este mândră de parcursul ei de până acum.

„Parcă nu îmi vine să cred. Eu mă bucur foarte mult că te-am cunoscut, că te-am avut aici aproape. Ți-am auzit vocea superbă de atât de multe ori și că te-am văzut așa cum ai vrut tu să te lași să te vedem. Nicoleta Nucă părăsește competiția „Bravo ai stil! Celebrities”, sezonul 7”, a anunțat Ilinca Vandici.

Nicoleta Nucă, primele impresii despre „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Este mult mai greu decât mi-aș fi imaginat”

Nicoleta Nucă și-a exprimat primele impresii despre emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” pe pagina ei de Instagram, unde a mărturisit că se confurntă cu probleme de sănătate, iar competiția este mult mai grea decât și-ar fi așteptat.

„ În primul rând, dupa cum bine stiti am inceput deja filmarile pentru Bravo, ai stil si asta ne ocupa doua zile din saptamana in totalitate. Suntem la platou de dimineata pana seara si stiu ca ar putea aparea intrebari de genul ”Pai si ce e asa complicat sa te imbraci frumos si sa defilezi?”, dar va asigur ca este mult mai multa munca in spate atat din partea noastra, a concurentelor, cat si din partea juratilor si a echipei de productie!

Este mult mai greu decat mi-as fi imaginat si decat se vede pe micile ecrane, pentru ca tot ceea ce facem si pregatim si gandim, cu ajutor sau fara ajutor, in materie de tinute, muzica si momente, este acoperit de un voal de mister in ceea ce priveste rezultatul si reactiile juratilor si a celor de acasa. Este ca si cum ai fi pus sa descoperi iesirea dintr-un loc nou, necunoscut tie, dar legat la ochi...” Citește continuarea AICI.