Nicoleta Nucă, primele impresii despre ”Bravo, ai stil”: ”Este mult mai greu decât mi-aș fi imaginat”. Cântăreața se confruntă cu probleme de sănătate

Nicoleta Nucă, concurentă la ”Bravo, ai stil”, a povestit, pe contul ei de Instagram, cum au decurs pentru ea primele zile de filmări al competiției de stil de la Kanal D. Frumoasa artistă a mărturisit că este mult mai greu decât ar fi crezut vreodată, însă depune mult efort pentru a-și depăși limitele.

Cântăreața a ținut să precizeze că totul este mult mai complicat decât se vede de pe micile ecrane și că jurații, echipa de producție, împreună bineînțeles cu concurentele, lucrează de zor pentru ediții incendiare.

” În primul rând, dupa cum bine stiti am inceput deja filmarile pentru Bravo, ai stil si asta ne ocupa doua zile din saptamana in totalitate. Suntem la platou de dimineata pana seara si stiu ca ar putea aparea intrebari de genul ”Pai si ce e asa complicat sa te imbraci frumos si sa defilezi?”, dar va asigur ca este mult mai multa munca in spate atat din partea noastra, a concurentelor, cat si din partea juratilor si a echipei de productie!

Este mult mai greu decat mi-as fi imaginat si decat se vede pe micile ecrane, pentru ca tot ceea ce facem si pregatim si gandim, cu ajutor sau fara ajutor, in materie de tinute, muzica si momente, este acoperit de un voal de mister in ceea ce priveste rezultatul si reactiile juratilor si a celor de acasa. Este ca si cum ai fi pus sa descoperi iesirea dintr-un loc nou, necunoscut tie, dar legat la ochi...si dibuiesti prin intuneric incercand sa gasesti calea fara sa te izbesti de fiecare colt sau toc de usa si fara sa te accidentezi. Totodata este frumos! Este o experiența noua si interesanta care ne face sa iesim din zona de confort si sa ne vedem si prin ochii altora”, a dezvăluit artista.

Nicoleta Nucă se confruntă cu probleme de sănătate

Concurenta de la ”Bravo, ai stil” s-a destăinuit pe Instagram și a spus, printre altele, că se confruntă în ultima perioadă cu ceva probleme de sănătate. Nicoleta Nucă a ținut să le mărturisească urmăritorilor ei din mediul online, faptul că se simte slăbită, încât nu mai dă randament maxim în activitățile ei de zi cu zi.

” Pe langa asta, un alt motiv pentru care am fost si sunt mai absenta pe social media este faptul ca de ceva zile ma confrunt cu niste probleme de sanatate, care ma dezechilibreaza si ma deconcentreaza foarte mult de la ceea ce fac si mi doresc sa fac si incerc sa concentrez toata energia care imi mai ramane, doar acolo unde este nevoie de ea. Nu este nimic atat de grav incat sa fiu nevoita sa merg la spital, dar starea mea este suficient de slabita incat sa nu pot da randament maxim in activitatile mele. Pentru mine sunt destul de stresante si frustrante situatiile in care corpul meu nu are toate ”motoarele pornite” si nu sunt eu in controlul lui in totalitate. Pentru un ”control freak” este debusolant...

Cu siguranță astfel de situatii sunt un semnal de alarma sa fiu mai atenta in ceea ce priveste sanatatea mea si sa nu fac rabat de la lucrurile esentiale si necesare pentru functionarea optimala a corpului meu, cum ar fi somnul, hidratarea suficienta, alimentatia cat mai echilibrata si miscarea. Dar, nu-i nimic! Imi revin eu cat ai clipi in forta si abia astept sa inceapa difuzarea emisiunii si sa vedeti si voi ce se intampla la BAS in acest an!”, a adăugat Nicoleta Nucă.