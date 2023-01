Nicoleta Nucă, vedetă într-o producție italiano-americană. Artista s-a transformat în ,,Betty cea urâtă”

In articol:

Nicoleta Nucă este una dintre artistele apreciate atât în Republica Moldova, locul de origine al acesteia, cât și în România. Vedeta nu s-a mulțumit numai cu succesul pe care îl are în industria muzicală, prin urmare s-a apucat de actorie.

Anul acesta va apărea filmul în care a jucat cântăreața.

Nicoleta Nucă face parte din distribuția unei producții intaliano-americane

Nicoleta Nucă nu are talent doar la muzică, ci și în actorie. Artista face parte din distribuția unui film italiano-american alături de alți actori celebrii. În film, vedeta interpretează rolul unei românce care este nevoită să renunțe la visul ei de a face muzică.

Cântăreața a mărturisit că speră ca debutul ei în cinematografie să îi aducă mai multe astfel de proiecte, dar și că cea mai mare provocare a ei a fost să iasă din zona de confort.

,,Sper ca acest proiect să îmi deschidă uși, am mai multă încredere în mine acum în ceea ce privește actoria, sper să îmi aducă mai multe proiecte cinematografice, mi-a plăcut foarte mult. Filmul se va lansa în iunie 2023, “Sicilian Holiday”, este o producție italiano-americană. S-a filmat în Sicilia, într-un loc superb, am un rol de româncă, foarte nesigură, urâțică…un fel de Betty cea urâtă așa. Provocarea cea mai mare, a fost pentru că a trebuit să ies din zona mea de confort și să am parte de un machiaj care m-a transformat total. În film joc o româncă care este nevoită să renunțe la visul ei de a face muzică”, a declarat Nicoleta Nucă, potrivit Click.

Nicoleta Nucă, atentă la silueta ei

Solista știe că felul în care arată este foarte important pentru un artist. Prin urmare, aceasta este foarte atentă la silueta sa și la cum o menține, chiar dacă nu își impune restricții la mâncare. Artista petrece foarte mult timp la sală și nu este de acord cu dietele restrictive.

,,Eu fac sport de ani buni, dar cumva din noul an am simțit un nou imbold, o nouă doză de energie în ceea ce privește antrenamentele și bag chiar tare la sală. Încerc să fiu mai cumpătată în ceea ce privește mesele, mănânc cam tot ceea ce îmi doresc, nu renunț în totalitate la pâine, nu elimin ingrediente din alimentație, nu sunt de acord cu genul de diete restrictive”, a mai adăugat vedeta.