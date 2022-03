Nicoleta Voicu a plecat din București și s-a mutat cu părinții: ”De frică”. Cu ce situație se confruntă artista

In articol:

Nicoleta Voicu este cunoscută publicului larg pentru muzica sa, dar și situațiile deloc plăcute cărora a trebuit să le facă față au adus-o în lumina reflectoarelor. Ultimii trei ani din viața artistei, spune ea, nu au fost deloc unii ușori. Vedeta a trecut printr-o serie de scandaluri amoroase, în urma relației tumultoase pe care a avut-o cu Gherghe Turda.

După despărțire, acuzațiile au curs și de o parte și de alta, până când fiecare și-a spus oful în felul lui. Ulterior, vedeta s-a confruntat cu grave probleme de sănătate cărora, după îndelungi chinuri, le-a făcut față.

Nicoleta Voicu: ”Am simțit că nu mai pot să lupt”

Însă perioada grea a vieții sale nu s-a terminat. Pe fondul scumpirilor din ultima vreme, mai ales în ceea ce privește prețurile la gaze naturale și electricitate, dar și pentru că ultimii doi ani au fost grei pentru artiști, din cauza pandemiei de coronavirus, Nicoleta Voicu s-a confruntat

și cu probleme financiare.

Astfel că, după trei ani de boală, suferință, teamă și lipsuri financiare, de ceva vreme artista a luat o decizie radicală. Din nevoia de a avea parte de liniște și de a-și recăpăta forțele, interpreta de muzică populară a lăsat Bucureștiul în urmă și s-a mutat în provincie, la casa părintească, conștientă fiind că dacă nu se va pune acum pe primul loc, viața o va îngenunchea.

„Am simțit nevoia de liniște după trei ani, ultimii trei ani din spațiul public. Cu atâtea subiecte mai mult rele decât bune și nu a fost deloc ușoară lupta mea de a mă apăra în fața publicului. A fost un consum extraordinar de mare și problemele de sănătate au fost dovada vie că sunt într-un punct din care trebuie să mă retrag pentru că dacă nu știm noi să punem punct așa situațiilor negative și să ieșim din ele, vine viața și ne dă block”, a

mărturisit Nicoleta Voicu, la un post TV.

Retragerea din lumina reflectoarelor și din viața agitată de la Capitală a împins-o pe fosta iubită a lui Gherghe Turda să se mute cu părinții ei. Artista mărturisește că decizia sa a venit și pe fondul a ceea ce se întâmplă peste graniță. Nicoleta Voicu se teme ca nu cumva războiul început de Vladimir Putin să ajungă și în țara noastră, tocmai de aceea, din dorința de a se simți protejată, dar și pentru a petrece mai mult timp cu familia, a ales să facă drum întors spre locul de unde a pornit.

„Am simțit că nu pot să mai lupt și m-am retras, am plecat pentru o perioada la părinții mei, pentru că nu mai fusesem de ceva timp și decât să am regretul că amân. Am plecat de frică, sinceră să fiu (nr. de război). Fiind singură și urmărind la televizor ce se întâmplă chiar mi-a fost frică”, a mai adăugat artista.