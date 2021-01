Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, într-un nou război al declarațiilor! „Am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă”

In articol:

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au iubit și...s-au rănit. Aceștia au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă după despărțire nimic nu a mai fost la fel.

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu au ajuns din nou la cuțite! Ce își mai reproșează de această dată

Aceștia au început un nou război al reproșurilor care nu pare că se va sfârși prea curând.

Gheorghe Turda este dezamăgit de singurele două femei pe care le-a iubit până acum. Acesta le acuză, atât pe mama Alinei Pușcaș, cât și pe Nicoleta Voicu că s-au făcut cunoscute datorită lui, iar după ce s-au văzut cu sacii în căruțe, cele doua și-ar fi scimbat comportamentul în ceea ce-l privește pe el.

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșeală. Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete. De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare de suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a declarat Gheorghe Turda , pentru un post de televiziune.

Cum a răspuns Nicoleta Voicu la acuzațiile lui Ghoerghe Turda

Nicoleta Voicu nu a putut sta cu mâinile în sân după ce a auzit ceea ce a spus Gheorghe Turda despre ea și a ieșit și ea la atac! Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care-și exprimă dezamăgirea cu privire la ceea ce a spus cântărețul la adresa ei și a familiei ei.

„Totul până la familia mea! Am ascultat inepțiile acestui om, cu care face turul televiziunilor pe 2021, dar a întrecut orice limită a bunului simț. Din declarațiile lui în emisiune: «Cea de-a doua care se lăuda tot timpul și punea pe tapet ideea că ea e dintr-o familie înstărită și susținută. Eu n-am verificat treaba asta….!»

Doamne, cum de-l mai rabdă Dumnezeu pe acest om?! Cum poți să-mi jignești familia în halul asta?! Nu ți-e rușine obrazului, fiindcă ai fost în casa părinților mei, ai fost tratat omenește și dumnezeiește?! Ai fost respectat, ai stat la masă, ai intrat într-o curte și casă curată ca grădina lui Dumnezeu. Toata viața ai verificat viețile altora și ai găsit doar răul, binele nu e pentru tine, omule! Nu ți-e rușine obrazului să-mi umilești familia în halul asta?”