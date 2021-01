Gheorghe Turda s-a vindecat de noul coronavirus, dar nu crede că a fost infectat cu virusul SARS-COV-2: ”Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv”

Gheorghe Turda nu crede în coronavirus, deși a fost infectat și a stat în izolare.

Gheorghe Turda s-a vindecat de noul coronavirus, dar nu crede că a fost infectat cu virusul SARS-COV-2. Cântărețul de muzică populară s-a luptat cu boala timp de două săptămâni.

Gheorghe Turda a ieșit din izolare și a fost invitat la emisune TV, unde a făcut declarații șocante. Deși a fost infectat cu noul coronavirus, artistul tinde să creadă că a avut doar o simplă răceală.

"Pe 2 ianuarie am ieșit din izolare, mi-am făcut testul, îl am în buzunar. Am cu două -trei linii albastre. (...) A fost greu și nu prea. Am răcit la Slănic Prahova din cauza temperaturilor joase din mină. Nu a fost COVID, a fost o răceală, pur și simplu", a spus cântărețul de muzică populară la ANTENA 3.

a mai spus că își va face vaccinul anti-COVID.

"Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv. Nu cred că am avut COVID, deși o să fac vaccinul care e nevoie să îl facem.", a mai spus Gheorghe Turda.

În urmă cu aproape o lună, Gheorghe Turda anunța că a răcit și că va sta în casă timp de 14 zile, după ce a ieșit pozitiv testul pentru COVID.

”Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit. Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”, a declarat artistul, pentru click.ro.