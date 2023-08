Niculina Stoican face primele declarații, după ce Constantin Enceanu i-a deschis proces: "Trebuie să așteptăm" | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican a făcut primele declarații, după ce Constantin Enceanu a dat în judecată instituția unde aceasta este manager.

Artistul s-a plâng că nu ar fi fost promovat și și-ar dori să-i fie recunoscute meritele.

Constantin Enceanu a deschis un proces privind litigiile de muncă, artistul fiind deranjat de faptul că nu a mai fost promovat de mai bine de 18 ani. Acesta refuză și pensionarea, ci vrea doar să îi fie recunoscute meritele.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Niculina Stoican, iar îndrăgita interpretă de muzică populară a preferat să fie discretă și să aștepte decizia instanței în acest caz, așa cum spune că este și deontologic.

Niculina Stoican, primele declarații despre procesul cu Constantin Enceanu

Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro, la scurt timp după ce au apărut declarațiile lui Constantin Enceanu. Artista a preferat să fie discretă și a explicat că așteptată întâi ca instanța să se pronunțe în acest sens.

Totodată, Niculina Stoican a precizat că Constantin Enceanu nu a dat-o în judecată pe ea, ci instituția pe care aceasta o reprezintă.

"A dat instituția în judecată, așteptăm hotărârea instanței. Așteptăm ce să vedem ce spune instanța. El a dat în judecată instituția, nu pe mine pentru că eu sunt doar reprezentant al instituției acum că sunt manager. Poziția mea și ca manager și ca colegă a lui este aceasta, eu consider că trebuie să așteptăm decizia instanței", a precizat Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Constantin Enceanu, după ce a dat-o în judecată pe Niculina Stoican

Constantin Enceanu este nemulțumit de faptul că nu a mai fost promovat de mai bine de 18 ani și spune că și-ar dori ca meritele sale să fie recunoscute.

Interpretul de muzică populară a explicat, pentru Cancan.ro, că nu este vorba despre bani, ci despre faptul că vrea ca munca lui să fie recunoscută și răsplătită.

"Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat, pe ultima treaptă. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul meu.

Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt, poate, de valoarea mea, dar au fost promovați", a declarat Constantin Enceanu, pentru Cancan.

Constantin Enceanu nu se gândește la pensionare

Îndrăgitul interpret de muzică populară spune că nu ia în calcul pensionarea, fiind de părere că astfel și-ar abandona colegii. Mai mult decât atât, acesta nu vrea să părăsească scena și nici publicul care îl iubește și se bucură ori de câte ori îl vede.

"Ar însemna să fiu un laș și să-mi las colegii. Nici de pensionat nu vreau, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea.

Am cântări peste tot. Ieri, de exemplu, am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În weekend am, de asemenea, evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile. La un moment dat, am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta, totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine", a mai spus el, pentru sursa citată anterior.

