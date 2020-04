In articol:

Nicușor Iordan este cel mai precoce artist popular, debutând la o vârstă fragedă. În acestă perioadă, cântăreții de muzică populară își lansează provocări pe paginile de socializare pentru a posta fotografii de arhivă din cariera lor. Recent, a venit rândul lui Nicușor Iordan, care a pus trei poze, cea mai veche fiind din 1992, când Iordan avea doar 13 ani. ( vezi cum arată noua iubită a lui Nicușor Iordan

“Am acceptat cu drag provocarea marelui acordeonist Marian Mexicanu. Prima fotografie este facuta in 1992 ,anul în care am început să cânt la nunți,cea de-a doua in 1997, iar a treia în 1999. Doamne ajută tuturor!”, a explicat Nicușor Iordan acre a devenit cunoscut în lumea muzicii populare datorită colaborării cu Aurelian Preda, bunul său prieten. După decesul acestuia, din 2016, fata lui Aurelian Preda, Anamaria, l-a acuzat pe Nicuşor Iordan de abuz sexual, pornografie infantilă și șantaj.

Nicușor Iordan este cel mai precoce artist popular. Spune că Anamaria Preda l-a șantajat

Ana le-a povestit procurorilor cum cel mai bun prieten al tatălui ei, Aurelian Preda, îi spunea că face sex cu ea ca să economisească bani. ”La circa două luni după moartea tatălui, numitul Iordan Nicușor Claudiu a început să-mi facă avansuri sexuale, iar eu l-am refuzat de fiecare dată. Ulterior, mi-aduc aminte că eram răcită, iar el era foarte afectuos cu mine, îmi servea ceaiuri și supe și, în această perioadă, nu știu cum s-a întâmplat, însă știu că numitul Iordan Nicușor Claudiu a reușit să întrețină cu mine un act sexual”, a spus Anamaria Preda.

"Înțeleg să resping toate acuzațiile care mi se aduc, este opinia domnișoarei Ana Maria și atât. Chiar dacă opinia acesteia este exprimată și în scris! Înțeleg că este o anchetă penală în curs, fapt pentru care îmi rezerv dreptul de a nu mă exprima în amănunt în media, pentru moment... Legislația penală prevede clar că urmărirea penală este nepublică. Mi-au fost aduse atâtea acuzații, s-au făcut afirmații mincinoase, fără noimă, sunt stupefiat. Precizez că nu am fost informat oficial despre anchetă! Fac mențiunea că după ce am fost șantajat cu formularea unei plângeri penale pentru avantaje patrimoniale, acum de încearcă un șantaj mediatic în ceea ce mă privește”, a reacționat Nicușor Iordan.