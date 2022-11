Nikita își lansează carte în România. Blondina se întoarce în țară: "Voi vorbi de toată viața mea"

In articol:

Vești bune pentru Nikita, după ce zilele trecute a fost atacată de tatăl fiicei sale! Blondina se pregătește de lansarea unei noi cărți, chiar în România. Iată despre ce este vorba!

Nikita se întoarce în România pentru a-și lansa cartea

După o perioadă în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Nikita a anunțat că le pregătește o surpriză celor care au urmărit-o de-a lungul timpului și care îi știu povestea. Este vorba despre lansarea unui nou volum al cărții "Nikita, singură pe lume", în care aceasta vorbește despre ultimii 18 ani din viața ei: "O să scot o carte, a doua parte a cărții, "Nikita, singură pe lume", completată cu viața din Spania. Ultimii 18 ani de când stau aici, în Spania. Voi scoate volumul 2. Voi vorbi în această carte de toată viața mea, cum am născut, prin ce am trecut și urmează să vin în țară în două săptămâni, că acum mai am niște treabă de rezolvat aici.", a declarat Nikita, potrivit spynews.ro.

Anunțul Nikitei vine la scurt timp după ce în presă s-a aflat că a fost ținta unui atac, pe străzile din Malaga. Blondina a ajuns la spital, agresată de tatăl fiicei sale: "Tatăl copilului meu a fost cel care m-a atacat. Nu știu care a fost cauza sau ce a gândit el, dar știu că ziua, în amiaza mare, m-a luat pe sus și a încercat să-mi arate ce mare și tare e el! Cred că era puțin drogat. Nu suntem în relații bune după ce ne-am despărțit! Am reușit să-mi păstrez fata în fața instanței din Spania și asta cred că nu i-a convenit deloc.

Cred că și gelozia a jucat un rol. El mă tot amenință, de ceva vreme, că știe de povestea mea cu un băiat de-al locului, de aici. Eu i-am spus de mai multe ori că totul s-a terminat între noi, că nu a știut să păstreze ceea ce a fost frumos între noi, ba chiar l-am decăzut din drepturile de tată, dar el nimic și nimic! Nu știu de ce tocmai cei care ar fi trebuit să țină la mine, dimpotrivă, mă urăsc! Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia care vor să facă rău.", a dezvăluit Nikita, pentru playtech.ro.