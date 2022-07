Nimeni nu a știut cine a fost marea iubire a Corinei Chiriac. Cântăreața a dezvăluit totul: „E tâmpită chestia asta cu îndrăgosteala”

In articol:

Corina Chiriac este și acum, la decenii bune după ce s-a lansat în muzică, una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră.

Chiar dacă a fost aproape tot timpul sub lumina reflectoarelor, artista a fost mereu discretă în ceea ce privește viața ei privată.

Ajunsă la 72 de ani, artista s-a decis să rupă tăcerea și a vorbit despre cel care i-a furat inima.

Corina Chiriac a fost îndrăgostită de un artist ceh

Fanii Corinei au încercat să afle pentru multă vreme de cine și când a fost cântăreața îndrăgostită cu adevărat. Într-un final, artista a povestit în cadrul unui interviu că iubirea ei adevărată a fost Keral Goot, un cântăreț ceh.

Corina l-a întâlnit pe ceh în 1973, la un festival de muzică ce a avut loc în fosta Cehoslovacie. După ce l-a văzut pentru prima dată, Corina a știut că acesta era băratul lângă care voia să-și petreacă restul vieții.

„M-am îndrăgostit o singură dată în viaţă, la 26 de ani. Mi-am dat seama că iubesc pentru că aveam un nod în stomac, mă fâstâceam când îl vedeam. Vă daţi seama, eu, care sunt o vorbăreaţă, nu mai ziceam nimic. E tâmpită chestia asta cu îndrăgosteala. Mi-era dor, vărsam o lacrimă. Apoi, mi-am dat o palmă şi am zis: «Alo!»”, spunea Corina Chiriac.

Chiar dacă a fost iubire adevărată, relația dintre cei doi nu a fost de lungă durată. Relația s-a încheiat în 1983, când pașaportul artistei a fost furat și aceasta nu a mai putut să plece din România și să ia legătura cu Keral Goot.

După ce relația cu artistul ceh s-a încheiat, Corina Chiriac a fost pentru o perioadă căsătorită cu Virgil Anastasiu, însă mariajul nu a fost de lungă durată.

„În America am stat câţiva ani, am lucrat ca agent imobiliar, câştigam cât să o duc bine, nu neapărat foarte bine. Acolo m-am şi măritat cu Virgil, care se născuse în Constanţa. Ne-am întors în România când am aflat că părinţii noştri s-au îmbolnăvit”, a mai povestit Corina Chiriac.