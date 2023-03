Nimeni nu a știut prin ce a trecut Vica Blochina! Recent, vedeta a avut probleme financiare serioase: "Am pierdut foarte multe lucruri" | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina este cunoscută de o țară întreagă. După mai multe relații cu bărbați celebrii, aceasta este o femeie și o mamă împlinită. Vica Blochina a vorbit despre cum îi place să fie înconjurată de oameni cu bani, despre cum își dorește să fie viitorul bărbat de lângă ea, despre relația cu fiul ei, Edan, dar și despre ce ar schimba dacă ar putea să se întoarcă

Vica Blochina a avut probleme cu banii anul trecut

în trecut. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Vica a mărturisit că Edan s-a mutat la Victor Pițurcă, tatăl lui.

Se știe că Vicăi Blochina îi place luxul, opulența și tot ce se referă la bani, dar puțini știu că nici pentru ea nu a fost totul roz în această direcție. Într-un interviu exclusiv, vedeta ne-a povestit cum anul trecut a pierdut multe lucruri, pentru că afacerea nu a mers cum trebuia și a dat-o în bară cu partea financiară.

"Nu totul se rezumă la câți bani ai, dar să fii capabil să produci. Sunt foarte mulți care acum au și mâine nu au, dar aveau deșteptăciunea asta și inteligența și norocul să pice și să se ridice. Și eu am avut perioade foarte grele în viața mea. Chiar anul trecut am avut o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar, că nu mi-a mers business-ul cum am vrut. Eram obișnuită cu bani foarte mulți și după aceea mi-a fost foarte greu. Am pierdut foarte multe lucruri, dar cazi, pici, te ridici și dacă ai oameni care te ajută lângă tine, cu o vorbă bună, un sfat, contează foarte mult. Mai mult contează să fii înconjurat de lume mișto.", a declarat Vica Blochina.

Topul celor mai de succes oameni făcut de Vica Blochina

Vica Blochina știe ce înseamnă un om de succes, așa că WOWbiz a provocat-o să ofere câteva nume care merită acest titlu. Vedeta nu a stat pe gânduri și a înșirat imediat numele celebrităților care, pentru ea, au un mare succes în viață.

"Sunt foarte mulți oameni de succes la noi în țară. Și Pestrița, Dorian Popa, Dan Negru, Teo Trandafir. Oamenii care s-au menținut și au făcut ceva. Ori au foarte mulți urmăritori, au pornit și s-au menținut, uneori mai sus, alteori mai jos. Cine mi se mai pare de super succes de când îl cunosc și a mers tot timpul numai în panta ascendentă este Cătălin Botezatu, fără doar și poate. El da. Oameni care atrag urmăritori, care sunt interesanți, mi se pare că sunt oameni de succes.", a mărturisit Vica Blochina.

