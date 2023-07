”Nimeni nu îți garantează nimic” Betty Salam a spus tot adevărul despre relația cu soțul ei. Cum se înțelege fata lui Florin Salam cu Cătălin Vișănescu

In articol:

Betty Salam este una dintre cele mai frumoase și carismatice cântărețe de la noi din țară, iar pe lângă acest fapt este și o mamă și soție devotată. Fata lui Florin Salam a fost mai sinceră ca niciodată și a recunoscut cum stau lucrurile între ea și soțul ei.

Betty Salam, dezvăluiri neașteptate despre soțul ei

Iată ce declarații a făcut cântăreața!

Betty Salam este una dintre cele mai carismatice artiste de la noi din țară, pe lângă acest lucru, fiica lui Florin Salam este și o familistă convinsă, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber atunci când vorbește despre apropiații săi. Frumoasa solistă este împreună cu soțul ei încă de pe vremea când ea era o puștoaică. Cu toate acestea, relația lor s-a consolidat frumos și au rămas împreună în ciuda diferenței de vârstă sau a greutăților prin care au trecut unul alături de celălalt.

În 2018, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au hotărât să facă pasul cel mare și să se căsătorească. La vremea aceea, artista era însărcinată cu Matthias Ștefan, fiul lor. Ca în orice familie, mai există și anumite discuții care se ivesc inevitabil.

Astfel că nu s-a sfiit și a vorbit sincer despre anumite situații dintre ea și soțul ei. Aceasta a mărturisit că are momente de gelozie și îi caută soțului ei în telefon, însă aceasta spune că nu găsește nimic care să îl învinovățească pe Cătălin Vișănescu.

„Am intrat pe Instagramul lui, dar am glumit când am spus că am pus stăpânire pe cont. Aș fi vrut să fie un adevăr (n.r să aibă mereu acces la contul soțului). Nu am văzut nimic acolo. Caut intenționat, dar nu găsesc nimic. E cu perdea băiatul, știe ce știe”, a mărturisit Betty Salam pentru fanatik.ro.

Betty Salam, despre secretul unei căsnicii fericite

Betty Salam a trecut prin multe încercări în viață încă de când era un copil, atunci când a pierdut-o pe mama sa. Toate momentele neplăcute cu care s-a confruntat au făcut-o pe fiica lui Florin Salam să se maturizeze încă de la o vârstă fragedă. Chiar dacă are doar 22 de ani, frumoasa șatenă știe ce vrea de la viață și își menține căsnicia prin înțelegere și sinceritate.

Betty a mai precizat că în viață se poate întâmpla orice și nimeni nu poate garanta durata unei căsnicii.

„Orice s-ar întâmpla în viață, nimeni nu îți garantează nimic. Sunt oameni care se despart și după 40 de ani de căsnicie. Vreau să ne menținem încrederea, sinceritatea. Nu vreau să ajungem să ne ascundem unul de celălalt, să avem măști pentru că se distruge relația. El mă înțelege pe mine, eu îl înțeleg pe el. De asta suntem și acum împreună”, a mai spus solista pentru aceeași sursă.

Frumoasa mămică se poate lăuda cu un succes remarcabil și pe plan profesional, nu doar personal. După ce a făcut o pauză lungă și nu a mai scos piese, iată că de ceva vreme cântăreața este pusă pe fapte mari și are colaborări cu artiști de top.