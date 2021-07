Ninsoare în Brazilia. Plantațiile de cafea și trestie de zahăr amenințate de temperaturile scăzute

Ninsoare în sudul Brazilia [Sursa foto: MediaFax Foto] 15:18, iul 30, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Brazilia s-a confruntat, joi, 29 iulie, cu temperaturile scăzute brusc, iar în unele zone a nins, afectând plantațiile de cafea, trestie de zahăr şi portocali.

Ninsoare în sudul Braziliei: "Am 62 de ani şi nu am văzut niciodată zăpadă până acum!"

Joi, 29 iulie, sudul Braziliei a fost lovită de ninsoare, în timp ce în restul țării s-au înregistrat temperaturi scăzute, neobișnuite pentru America de Sud.

Este un femomen nemaiîntâlnit în Brazilia, iar în timp ce peste 40 de oraşe din statul Rio Grande do Sul prezintă condiţii de polei, cel puţin 33 de municipalităţi au raportat ninsori.

Deși este o țară cu o temperaturi ridicate tot anul, localnicii au rămas surprinși atunci când automobilele, străzile şi autostrăzile din sudul ţării au fost acoperite cu un strat de gheaţă. Cei mai mulți au profitat de această ocazie pentru a face fotografii, a se juca în zăpadă sau de a face oameni de zăpadă, dar din păcate vremea neobișnuit de rece determină o creștere a prețurilor cafelei și zahărului.

"Am 62 de ani şi nu am văzut niciodată zăpadă până acum. Să vezi frumuseţea naturii este ceva indescriptibil", a declarat un rezident din Cambara do Sul pentru postul TV Globo.

Acest fenomen neobișnuit de rece se va menține și vineri, 30 iulie, devenind cea mai rece zi a anului, potrivit lui Marco Antonio dos Santos, partener şi consultant în meteorologie al companiei Rural Clima.

Brazilia este o putere globală în agricultură, mai ales pentru plantaţiile de cafea, trestie de zahăr şi portocali. Potrivit meteorologiilor, și culturile de porumb vor fi afectate de temperaturile foarte scăzute, în cursul zilei de vineri, pe măsură ce valul de aer rece va continua să se îndrepte spre nord.

Totodată, această masă de aer polar ar trebui să treacă peste statele Sao Paulo şi Minas Gerais, doi producători importanţi de zahăr, citrice şi cafea, vineri, unde temperaturi vor atinge limita îngheţului.