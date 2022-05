In articol:

Noaptea Muzeelor este cel mai longeviv eveniment cultural din România, care se organizează an de an în cele mai mari orașe din țară. Evenimentul la care participă zeci de mii de oameni în fiecare an a ajuns la cea de-a 18-a ediție.

Noaptea Muzeelor 2022

Citește ce instituții importante ale Bucureștiului rămân deschise toată noaptea și care este programul de funcționare a celorlalte.

Noaptea Muzeelor are loc anul acesta sâmbătă, 14 mai, la nivel național. Sunt programate aproximativ 170 de muzee şi case memoriale, galerii şi grădini de artă, institute şi centre culturale, rezidenţe, saloane şi studiouri creative, spaţii ale memoriei, castele, palate, cetăţi, mori, teatre, universităţi, cinematografe, biblioteci, primării sau "case ale experimentelor din toată ţara". Publicul larg este așteptat în număr cât mai mare pentru a participa la expoziții sau proiecte special desfășurate pentru noaptea evenimentului.

În București vor participa peste 50 de muzee și instituții culturale, care pregătesc surprize de excepție pentru persoanele care le trec pragul.



Ce program au muzeele din București în marele eveniment [Sursa foto: PixaBay]

După cele două ediţii online sau hibrid din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentele găzduite de muzee şi organizaţii culturale vor fi deschise vizitatorilor sâmbăta aceasta până noaptea târziu.

"Din punct de vedere cantitativ, oferta este mai consistentă ca niciodată. Probabil au fost acești doi ani de așteptare, în care Noaptea Muzeelor a fost organizată așa cum s-a putut. Practic, pe București avem 62 de obiective, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. La nivel național, avem peste 200 de obiective și acoperim cam 39 de județe.", explică la RFI, Dragoș Neamu, coordonatorul Departamentului Relații Internaționale și Proiecte Culturale -Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

Citeste si: Un roman, pe primul loc in topul celor mai tranzactionati artisti plastici din lume! Adrian Ghenie isi vinde tablourile cu milioane de euro

Organizatorii s-au gândit la toate, mai ales în lipsa oamenilor din cauza pandemiei în ultimii doi ani. Astfel, harta cu programul centrelor culturale din București în Noaptea Muzeelor 2022 este disponibilă la acest moment online, urmând să fie tipărită în 15.000

Care este programul muzeelor din București în Noaptea Muzeelor 2022

de flayere, distribuite în mai multe muzee din capitală.

Muzeul Municipiului București- Palatul Suțu (18:00-24:00)

Muzeul Național de Artă al României (18:30-24:00)

Citeste si: Încă o despărțire zguduie showbiz-ul românesc! Frumoasa artistă de la noi și iubitul ei și-au spus adio, înainte de nuntă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Muzeul Școlii de Arhitectură (16:00-20:00)

Muzeul Național al Literaturii Române (18:30-24:00)

Muzeul „Theodor Aman”- MMB (18:00-24:00)

Muzeul de Artă „Vasile Grigore” (18:00-24:00)

Muzeul George Severeanu- MMB (18:00-24:00)

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”- MMB (19:00-04:00)



Citeste si: Emma Răducanu, apariție de senzație la Met Gala. Campioana de la US OPEN 2021 a defilat alături de cele mai mari vedete din lume

Muzeul Micul Paris (19:00-03:00)

Muzeul Național al Literaturii Române. Muzeul „Anton Pann” (12:00-24:00)

Muzeul Național de Geologie (19:00-24:00)

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (19:00-01:00)

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (12:00-24:00)

Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici” (08:00-02:00)

surse: mediafax.ro