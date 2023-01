Noi avem dovada clară! Așa se respectă Victor Becali când nu îl vede nimeni. Vărul lui Gigi nu se încurcă și alege ce e mai bun | EXCLUSIV

In articol:

Vărul lui Gigi Becali face alegeri rafinate când vine vorba de propria persoană. Așa cum se întâmplă mereu la nivel mare, gusturile se discută doar în Nordul Bucureștiului, în zonă de fițe maxime!

Victor Becali a fost surprins recent de paparazzi WOWbiz în zona de Nord, în dreptul unui restaurant de fițe. Vărul lui Gigi Becali a ieși să ia masă cu un prieten, iar noi am fost pe fază și vă prezentăm toate detaliile.

Vărul lui Gigi nu se încurcă și alege ce e mai bun [Sursa foto: WOWbiz ]

Victor Becali știe să aleagă ce e mai bun

Vărul lui Gigi Becali se respectă când vine vorba de preparatele culinare! Victor Becali nu alege orice, ci localurile de fițe din Nordul Capitalei. Afaceristul nu merge niciodată singur, ci însoțit de un prieten de mare încredere.

Afaceristul a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro la kilometrul zero al fițelor, în apropierea Parcului Herăstrău. După ce s-a dat jos din mașină, Victor Becali s-a dus imediat la restaurantul la care avea treabă, fără să acorde prea multă atenție oamenilor sau lucrurilor din jur.

În pas alert, vărul lui Gigi Becali a intrat în curtea restaurantului.

Singurele care l-au făcut să se întoarcă au făst cele câteva claxoane din stradă, însă nu a stat prea mult pe gânduri și a mers în incinta localului.

Victor Becali [Sursa foto: WOWbiz ]

Victor Becali, vizită la un restaurant de lux din București

Vărul lui Gigi Becali a preferat să fie casual și comod. Dacă de cele mai multe îi vedem pe frații Becali la costum și extrem de eleganți, de această dată, afaceristul a preferat o ținută cât mai comodă.

Afaceristul a ales o pereche de adidași și pantaloni de trening pentru ieșirea în oraș, iar fiindcă e iarnă, pe deasupra și-a luat o jachetă de fâș care să îi țină de cald.

Detaliul mai puțin știut despre Victor și Giovanni Becali

Victor și Giovanni Becali sunt doi dintre cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc. Deși toată țara a auzit de verii lui Gigi Becali, sunt puțini cei care știu acest detaliu despre ei.

În trecut, frații Becalii au mărturisit că nu au vrut niciodată să călătorească împreună cu avionul, motivul fiind unul cât se poate de simplu.

"O singură dată am călătorit amândoi. Plecam la Londra, aveam o întâlnire cu cei de la Arsenal, și Giovanni îmi zice că suntem prea jos, aterizăm și e prea devreme. La un moment dat a venit un val de aer rece și au căzut măștile.

Mi-am pus-o eu, a pus-o și Giovanni și am întrebat stewardesa ce s-a întâmplat. Ne-a spus că se fisurase parbrizul la avion și ulterior am vorbit și cu piloții. Ne-au zis că nu ar fi fost probleme, adică am fi putut să ajungem la Londra, dar trebuia să zboare mai jos și așa că am aterizat la Bruxelles.

Deci o singură dată am călătorit împreună și... Noi nu călătoream împreună pentru că mereu am zis că având numai fete în familie, trebuie să rămână măcar un bărbat", a mărturisit Giovanni Becali, potrivit DigiSport.

