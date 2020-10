Andrada, pe live

Un nou scandal în casa Puterea dragostei! Conflictul dintre Andreea și Andrada a ajuns la un alt nivel. Seara trecută, Andreea a făcut un live pe pagina ei de Instagram alături de Cristian Marinescu. Andreea a primit tot multe comentarii legate de Andrada și certurile lor din emisiunie. Noua concurentă a fost acuzată că o provoacă pe brunetă.

„Eu n-am provocat-o pe Andrada cu absolut nimic. Se vede clar că ea începe toate conflictele. Eu încerc să o evit și nu-i dau apă la moară”, a declarat Andreea de la Puterea dragostei.

În timpul live-ului, Andreea a primit un comentariu prin care era amenințată cu bătaia dacă se mai ia de Andrada în cadrul emisiunii: „Dacă te mai iei de Andrada, te fac bucăți când te prind în București!”.

Andrada explică incidentul

Într-un live postat pe parcursul zilei de sâmbătă, Andrada a explicat ce s-a întâmplat între ea și Andreea. Cele două nu s-ar fi bătut, Andrada doar dându-i o palmă peste telefon. Bruneta a continuat dezvăluirile, povestitnd că Andreea este cea care instigă, de fapt, și care jignește fără motiv. Andrada a susținut că ea a rugat-o în repetate rânduri pe Andreea să o ignore, să nu mia vorbească despre ea și „să-și vadă de treabă”, însă aparent, nu așa au decurs lucrurile.

„Vreau sa lamuresc ce s-a intamplat aseara.(...) Toata saptamana ma ataca (n.r.- Andreea). Nu i am zis in emisiune, i am zis aici. «Ne evităm. Tu nu poti să ma inghiti pe mine, eu nu pot sa te inghit pe tine. Nu mai vorbim una cu alta, pentru că e cel mai bine asa.» Cand ajung in emisiune, ma instiga, ma provoaca. Voi multe chestii nu le vedeți... nu va mai dati cu parerea degeaba. De cate ori am facu live si mi-ati adresat intrebari despre ea, nu am raspuns. Nu mi se pare normal sa jignesc pe live. Sunteti pe live-ul meu, vorbim despre mine. Este a doua sau a treia oara cand pe live ma face needucata. Si indirect, imi jigneste parintii, pentru ca... ca si cum ei nu m-au educat. Nu este prima oara cand a facut așa ceva. Cum poti sa spui ca un om nu are 7 ani de acasă... tu nu te gandesti ca ma jignesti si pe mine si familia mea? Fiecare avem nervii nostri, limitele noastre. Eu m-am dus peste ea și i-am dat peste mână. Nu a bătut-o nimeni, ca daca voiam sa o bat nu o mai scotea nimeni din mâna mea. Sa nu credeti ca ma duceam acolo, ii dadeam o palma si se termina. (...) Eram cu fetele mele aici și se trezeste ea... mai fata, de ce nu-ti vezi de treaba ta?! De ce nu ma lasi in pace?! De ce nu ma eviti? Daca era fata cu creier, aseara la cat de suparata ar fi trebuit sa fie , nu mai statea pe live... asta e victimizare! Daca va placeti sa sustineti victimizarea asta si sa dati voturi unei persoane care instiga sa fie certata, batuta... sustineti-o pe ea. Este foarte mare actriță. Stie să joace foarte bine.”

