Noi detalii despre forma în care se află Ianis Hagi! La ce nivel este fiul „Regelui” după reintegrarea în echipa națională: „E OK!”

Ianis Hagi, „urmărit” de Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice a FRF, la amicalul tricolorilor cu CS Tunari, scor 4-1, disputat la Mogoșoaia. Iată ce a declarat Mihai Stoichiță despre evoluția lui Ianis!

Mihai Stoichiță, despre nivelul lui Ianis Hagi afișat în amicalul de la Mogoșoaia: „E OK!”

Ianis Hagi a fost „urmărit” de Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice a FRF, la amicalul tricolorilor cu CS Tunari, scor 4-1, disputat la Mogoșoaia. Astfel, după ce a absentat la ultimele acțiuni al echipei naționale, din cauza accidentării grave suferite în urmă cu mai bine de un an, fiul lui Gică Hagi pare că este în formă. Cel puțin asta a declarat Mihai Stoichiță, care a afirmat că Ianis Hagi este OK, are mișcări normale și nu se menajează la partea vătămată.

„E OK, m-am uitat foarte atent la el, are mișcări normale, nu se menajează. În general, un jucător care vine după o accidentare grea are instinctul de autoconservare și se menajează la partea vătămată. Nu e cazul la Ianis. Atât vreau să vă spun, îl văd OK.”, a declarat directorul Comisiei Tehnice a FRF, despre reintegrarea lui Ianis Hagi în echipa națională, citează gsp.ro.

Ianis Hagi, fericit în cantonamentul echipei naționale: „Mi-era dor! Sunt extrem de fericit!”

Ianis Hagi se bucură să fie din nou prezent în cantonamentul echipei naționale, de la Mogoșoaia, bucurie pe care a dorit să o împartă și cu urmăritorii săi din mediul online: „A trecut mai mult de un an și jumătate de la ultimul antrenament cu echipa națională. Mi-era dor de tot ceea ce înseamnă acest cantonament și sunt extrem de fericit că mă aflu din nou aici. Abia aștept meciurile cu Kosovo și Elveția. Hai, România!”, a scris mijlocașul lui Rangers pe rețelele sociale.

Fiul lui Gică Hagi are 24 de selecții și două goluri la naționala României. Ultima sa convocare este cea din 14 noiembrie 2021, când a jucat 16 minute în meciul Liechtenstein- România, 0-2.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția

Iată cine sunt cei 26 de fotbaliști convocați de Edi Iordănescu, pentru meciurile cu Kosovo și Elveția, potrivit frf.ro:

Portari

Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași

Andrei Rațiu (Huesca| Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa| Italia, 5/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo| Italia, 24/2), Adrian Rus (Pisa| Italia, 17/1), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași

Marius Marin (Pisa| Italia, 10/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 11/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 0/0), Darius Olaru (FCSB, 10/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns| China, 58/12), Alexandru Cicâldău (Ittihad Kalba| EAU, 29/4), Ianis Hagi (Rangers| Scoția, 24/2), Deian Sorescu (FCSB, 10/0), Olimpiu Moruțan (Pisa| Italia, 7/1), Florinel Coman (FCSB, 5/0), Dennis Man (Parma| Italia, 18/6), Valentin Mihăilă (Parma| Italia, 10/1)

Atacanți

George Pușcaș (Genoa| Italia, 34/10), Denis Alibec (Farul Constanța, 29/3), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0)

Programul complet al grupei

25 martie 2023: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45)

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45)

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

