Noi detalii despre starea de sănătate a Cameliei Mitoșeru! Când va fi externată actrița

Mihai Mitoșeru a trecut printr-o săptămână foarte stresantă din viața sa. Camelia Mitoșeru, mama prezentatorului tv, a fost operată miercuri, 3 februarie, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră beningă-meningiom. Operația Cameliei Mitoșeru a suferit o amâncare din cauza lipsei de de sânge pentru a putea susține operație neurologică.

Mihai Mitoșeru a apelat la prietenii săi virtuali, print-ro postare pe pagina sa de Facebook, în care i-a pe internauți să doneze plasmă.

La scurt timp după ce a făcut postarea pe rețelele de socializare, mama lui Mihai Mitoșeru a reușit să ajungă pe masa de operație. Medicii au anuntaț-o pe Camelia Mitoțeru că va putea fi externată în patru zile, însă va fi nevoită să stea într-o perioadă mai lungă de recuperare.

Mama lui Mihai Mitoșeru a trecut printr-o operație dificilă

Mihai Mitoșeru, despre boala cu care se confruntă mama sa

În ajutorul Cameliei Mitoșeru au sărit foarte mulți internauți, cât și vedete. Apropiați ai lui Mihai Mitoșeru au preluat mesajul celebrului prezentator tv și au încercat să găsească într-un ritm alert donatori pentru mama sa.

El le-a mulțumit oamenilor care l-au ajutat printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

„Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem. Azi de dimineață trebuia să se opereze mama. Problema este că în România este o mare lipsă de sânge, nu există sânge la centrele de hematologie și a trebuit să facem un apel public, de data aceasta, pentru că era nevoie.

Și practic am apelat la toți prietenii pe care îi am, pe unii nici nu îi cunosc. Vreau să le mulțumesc tuturor, nici nu știu cu cine să încep. O să încep cu Oana Roman pentru că ea a fost lângă mine și pratic ea a vorbit în locul meu cu multă lume, ea a ținut legătura și cu presa. Le muțumesc actualilor colegi și foștilor colegi, le mulțumesc celor care au distribuit mai departe și bineînțeles, celor care au donat. Le mulțumesc fetelor de pe Instagram, Cristinei Ich, Alinei Ceușan și multora care au postat, sunt foarte mulți care au fost lângă noi. Le muțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje, celor care m-ați sunat, sunt prieteni care au fost și au donat sânge, sunt oameni care urmau să se ducă mâine, dar nu mai este nevoie. Știu că românii sunt săritori, dar nu mă așteptam să fie atât de buni”, a mai adăugat Mihai Mitoșeru.