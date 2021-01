Noi detalii despre starea de sănătate a lui Rică Răducanu, infectat cu noul coronvirus! Declarații de pe patul de spital: „E urâtă de tot, să mor eu!”

In articol:

Rică Răducanu și soția lui au fost infectați cu noul coronavirus. Cei doi s-au internat la spital în urmă cu câteva zile. Soția fostului sportiv are simptome mult mai grave decât soțul ei, motiv pentru care a fost intubată. Rică Răducanu a intrat live într-o emisune televizată, unde a vorbit despre starea sa actuală de sănătate.

Cadrele medicale i-au spus că se poate întoarce acasă, însă nu dorește să facă acest lucru.

„Eu cum am venit așa sunt! Stau în pat, fac două injecții… Nu mi-au dat nimic. Eu cred că puteam să stau acasă. Dar așa, singur, cred că făceam vreo prostie. Plecam de acasă… Nu am simptome. De aia l-am și întrebat pe domnul doctor, nu-mi dai și mie o pastilă? Femeia mi-a zis că, dacă vreau, pot să mă duc acasă, dar singur? Eu nu pot să stau singur”,a declarat Rică Răducanu.

Rică Răducanu a declarat că această boală este „foarte urâtă” și le recomandă tuturor să aibă grijă de ei, așa fel încât să nu se infecteze. El și-a arătat toată stima și respectul pentru cadrele medicale, cât și pentru polițiști. (Citeste si:Rică Răducanu s-a infectat cu Covid-19 și a fost internat la spital: „Nevasta-mea e mai rău”)

„Băi, tată, e urâtă de tot, să mor eu! Să aveți grijă, să nu ajungeți aici, că te iau toate. Eu cred că am avut o formă ușoară, dar alții… Toată stima pentru doctori, asistente, nici nu le vezi fețele, toată stima și pentru polițiști”,a adăugat Rică Răducanu.

Rică Răducanu refuză să se întoarcă acasă [Sursa foto: Captură video]

Soția lui Rică Răducanu, internată în stare gravă la ATI: „Mi-e şi frică să o sun..."

Soția lui Rică Răducanu se află în stare gravă la spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus . Fostul portar al Rapidului a mărturisit că îi este și frică să o sune. Singura lor modalitate de a comunica este printr-un apel video.

„Ea avea frisoane, nu avea somn. I-am făcut masaj şi cred că atunci am luat şi eu. A făcut un tomograf, să vedem ce va fi (...) “Mi-e şi frică să o sun, că nu răspunde. Ea e mai rău, cum am zis”,a spus Rică Răducanu, in cadrul unui interviu.

