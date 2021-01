Soția lui Rică Răducanu este internată în stare gravă la ATI, după ce a fost depistată pozitiv cu virusul COVID-19! "Mi-e şi frică să o sun..."

In articol:

În aceste momente, sportivul și soția lui sunt internați în spital. Însă, se pare că starea de sănătate a femeii s-a agravat, iar fostul portat a declarat faptul că este intubată, având nevoie de oxigen.

Soția lui Rică Răducanu, în stare gravă la spital

Noul coronavirus nu iartă pe nimeni! După ce mai multe vedete din țara noastră au fost infectate cu noul coronavirus, Rică Răducanu a

făcut dezvăluirea momentului. Se pare că fostul sportiv și soția lui a contractat virusul și sunt internați în spital.

Citeste si:Ultima oră! Ștefan Stan, de urgență la spital cu fetița nou născută! Momente de panică pentru artist! Avem detalii în exclusivitate

Însă, se pare că starea de sănătate a femii s-a agravat, aceasta are nevoie de oxigen, fiind intubată la secția de Terapie Intensivă. În cadrul unui interviu, fostul portar a declarat faptul că îi este frică ca soțului lui să nu pățească ceva mai grav.

Citeste si: Un medic din Timișoara și-a vaccinat toată familia, în perioada dedicată exclusiv personalului medical. Explicația femeii - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Citeste si:Rică Răducanu s-a infectat cu Covid-19 și a fost internat la spital: „Nevasta-mea e mai rău”

"Ea avea frisoane, nu avea somn. I-am făcut masaj şi cred că atunci am luat şi eu. A făcut un tomograf, să vedem ce va fi (...) “Mi-e şi frică să o sun, că nu răspunde. Ea e mai rău, cum am zis”,a spus Rică Răducanu, in cadrul unui interviu.

Vestea că Rică Răducanu și soția lui au fost infectați cu noul coronavirus a venit din partea echipei Rapid.

Pe pagina de Facebook a clubului a apărut un mesaj în care se scria faptul că fostul sportiv este internat la spital alături de soția sa. Aceștia sunt alături de familia marelui sportiv!

“Suntem lângă legenda noastră Rică Răducanu, cel care este internat în spital alături de soţia sa, ambii având Covid-19. Însănătoșire grabnică”, a precizat clubul Rapid, pe pagina de Facebook!