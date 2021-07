Noi detalii în cazul fetelor strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. O româncă a fost martoră la incident și a povestit cum s-au derulat lucrurile

Două tinere au fost ucise de un utilaj agricol [Sursa foto: PixaBay] 15:11, iul 28, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Noi informații au apărut în presa italiană cu privire la moartea celor două fete de origine marocană. Se pare că pe lângă tinerele de 28 și 32 de ani, la locul incidentului se mai aflau încă patru băieți, dar și o româncă de 21 de ani.

Fata de origine română locuiește pe stradă și are un copil de 4 ani. Se pare că acesta a fost și motivul pentru care nu a mers să declare cele întâmplate, fiindu-i teamă că autoritățile îi vor lua copilul.

“ În acel câmp de porumb, am țipat și tot am țipat la șoferul tractorului care se apropia, dar el nu mă putea auzi... Am țipat cu toate forțele, dar nimic. S-a auzit un vuiet puternic care îmi spărgea urechile, apoi am fugit panicată spre casa abandonată unde stau acum. Am crezut că Sara ar putea să scape. Și despre Hanan credeam că o să fie bine .” a spus românca pentru o publicație italiană.

Tânăra de 21 de ani a mai povestit că, deși a fost rănită și ea de tractor, nu a vrut să se ducă la spital.

“ Și eu am fost rănită, dar nu am vrut să merg la spital. Mi-a fost frică de ce se poate întâmpla cu mine. Locuiesc pe stradă... ” a mai declarat românca.

Ea a recunoscut că se ocupa cu traficul de substanțe ilegale și că ridica dozele, apoi livra marfa. Ulterior, tânăra își păstra un comision din vânzări. Se pare că asta ar fi făcut și la începutul lunii, atunci când se afla pe lanul de porumb, unde au murit tinerele de origine marocană.

Consumul de substanțe interzise a dus la tragedia din lanul de porumb

Românca împreună cu Sara El Jaafari și Hanan Nekhla s-au întălnit în dimineața zilei de 2 iulie în lanul de porumb pentru a consuma substanțe interzise.

Anchetatorii au stabilit că cele două tinere marocane au petrecut noaptea cu încă patru băieți, care s-au făcut nevăzuți în momentul în care utilajul agricol a lovit-o mortal pe prima dintre fete.

Lanul de porumb era locul de întălnire pentru consumul de substanțe interzise[Sursa foto: PixaBay]

“ Nu am observat acel tractor gigantic, nimeni nu l-a văzut. Îmi amintesc că a zdrobit-o pe Hanan și apoi a lovit-o și pe Sara. Pe mine m-a lovit la braț și în spate. Sufăr de astm și am făcut un atac de panică. A trebuit să dispar din acel loc ” a declarat tânăra româncă.

Acum, conducătorul tractorului este cercetat pentru omor. Băiatul de 28 de ani se apară și spune că porumbul era foarte înalt și nu a văzut pe nimeni.