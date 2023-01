Noi detalii în cazul morții Raisei, fata de 11 ani ucisă de un polițist pe trecerea de pietoni! Ce se întâmplă la aproape un an de la tragicul eveniment

In articol:

A trecut aproape un an de când Raisa s-a stins din viață, după ce a fost accidentată mortal pe o trecere de pietoni din Capitală, chiar de către un polițist, Constantin Popescu pe numele său, care se afla în timpul programului de lucru.

Avocatul Adrian Cuculis a venit cu o serie de noi detalii despre acest caz și a transmis că, agentul de poliție va ajunge fața în față

cu familia fetiței de 11 ani, acesta fiind trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.

De asemenea, pentru a da explicații privind evenimentul tragic au fost chemate și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, dar și Administrația Străzilor.

Citește și: Martorul-cheie a șters imaginile cu accidentul în care Raisa și-a pierdut viața! Tatăl copilei a reacționat dur când a aflat

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

„Polițistul Popescu ajunge fața in fața cu familia Raisei. In curând se împlinește un an de zile de la accidentul auto provocat de către un polițist din București, in timpul serviciului, si care a dus la decesul fetitei Raisa si vătămarea grava a prietenei ei Marina.

La fix un an de zile de la accident, polițistul a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa si vătămare corporala. Amintesc si faptul ca sunt chemate sa răspundă la părți responsabile civilmente atât Direcția generala de politie a M. București cat si Administrația străzilor, alături de Asiguratorul falit. Camera preliminara urmează in săptămânile viitoare”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Agentul de poliție a refuzat să fie supus testului poligraf

În urmă cu câteva luni, s-a propus ca agentul de poliție, Constantin Popescu, să fie supus unui test poligraf, însă acesta a refuzat.

Totodată, în luna mai a anului trecut a mai ieșit la iveală un detaliu din anchetă, respectiv că Popescu va fi judecat și pentru vătămare corporală, mai ales că în accidentul în care Raisa și-a pierdut viața, prietena sa, Marina, s-a ales cu răni grave, având nevoie de 100 de zile de spitalizare.

Citește și: Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa pe trecerea de pietoni participă la expertiza mașinii! Ce vrea familia să afle în urma investigației

Cât despre starea de sănătate a Marinei, avocatul Adrian Cuculis a transmis în urmă cu câteva luni că, minora face recuperare pe toate planurile, mai ales pe plan fizic, având în vedere că a fost grav rănită.

„Marina face recuperare pe toate planurile. Un asemenea accident nu poate fi uitat şi probabil o să se gândească toată viaţa ei la acest accident şi cum şi-a pierdut cea mai bună prietenă, dar recuperarea fizică este săptămânală. Importantă este şi recuperarea psihică, pentru că la ea o să dureze ceva timp până se va recupera definitiv", a declarat mai declarat avocatul, în urmă cu câteva luni.

Raisa Nicoleta