Noi detalii în cazul unei românce torturate și incendiate în Italia! Margareta, principala suspectă, face primele declarații despre crimă

Nicoleta Indelicato a fost omorâtă, iar trupul ei a fost incendiat. Crima oribilă a făcut înconjurul lumii, iar principala vinovată de cele întâmplate ar fi chiar o prietenă de-a femeii. Margareta a făcut dezvăluiri șocante despre noaptea respectivă.

Crima șocantă din Italia

In articol:

În noapte de 16 spre 17 martie 2019, Nicoleta Indelicato a dispărut de acasă. Seara a ieșit să se vadă cu un prieten, însă, nu s-a mai întors acasă. În acel moment, părinții adoptivi ai fetei au anunțat poliția. Cu toate acestea, cadavrul tinerei a fost găsit pe un câmp din zona rurală a Marsalei.

Prima suspectă ar fi fost Margareta Buffa, o tânără în vârstă de 29 de ani, o fostă prietenă a Nicoletei. Chiar dacă erau prietene de mult timp, cele două se tot certau în ultima perioadă, ba chiar ar fi amenințat-o pe aceasta cu doar câteva zile înainte de crimă. Femeia a spus tot despre oribila crimă, dar și despre faptul că iubitul ei, Carmelo Bonatta, este principalul vinovat.

„Am protejat-o pe Nicoleta foarte mult atât în ​​trecut, cât și în acea seară în care, pentru a încerca să-i salvez viața, am suferit tăieturi de la Carmelo care m-au împins la pământ făcându-mă să-mi pierd cunoștința. Când am înțeles ce se întâmplă, am încercat să o smulg din mâna lui”, a spus Margareta, din închisoare.

De asemenea, femeia a mai adăugat faptul că dacă ar putea să se întoarcă în noaptea respectivă, totul ar fi arătat diferit pentru toată lumea.

„Dacă în seara aia afurisită aș fi înțeles intențiile lui Carmelo, nu le-aș fi permis niciodată să se întâlnească.

Eu aveam încredere în prietena mea (n.r. - Nicoleta) și de multe ori Carmelo și Nicoleta s-au întâlnit singuri și fără să știu. Nicoleta avea adesea cheile mașinii mele. Carmelo mi-a spus că are o aventură cu Nicoleta”

"El a ucis-o pe Nicoleta"

De asemenea se pare că tânăra s-a simțit extrem de rău după cele întâmplate. Ba chiar a fost dată la o parte de toată lumea din viața ei și vrea să se facă dreptate.

„Oamenii sunt buni să judece deoarece este ușor să vorbești. Dar trebuie să treci prin anumite situații pentru a înțelege cum se simte un om. M-am trezit imediat singură, prietenii mei m-au abandonat, acuzându-mă înainte de a-mi asculta explicațiile. La urma urmei, nu am avut niciodată probleme cu justiția, am lucrat întotdeauna cu onestitate pentru a-mi realiza proiectele. Celor care au arătat cu degetul spre mine le spun că am încredere că justiția își va urma cursul și că adevărul adevărat va ieși mai devreme sau mai târziu. Sper ca declarațiile mele să fie luate în considerare de judecător și să înțeleagă că au fost întotdeauna cuvinte sincere. Singura persoană vinovată este Carmelo Bonetta. El a ucis-o pe Nicoleta. El este cel care și-a murdărit mâinile cu sângele său nevinovat”, a mai adăugat Margareta.