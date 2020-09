Adriana Iliescu și fiica ei, Eliza, în vârstă de 16 ani

Adriana Iliescu a ajuns cunoscută în toată România drept cea mai bătrână mamă. Femeia a născut la vârsta de 67 de ani o fetiță, în anul 2004. Acum, fetița are 16 ani, iar în perioa pandemiei ar fi încercat să stea cât mai fericte de oriice contact. Ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare este faptul că Adriana Iliescu este de negăsit, vecinii n-au mai văzut-o deloc.

A trecut mai bine de o lună de la ultima sa apariție. Medicul Adrianei Iliescu susține că dacă femeia ar fi avut vreo problemă de sănătate, acesta ar fi aflat. Doctorul consideră că, cel mai probabil, femeia se află la casa sa din Pitești.

„Acum două luni era bine, însă de atunci nu am mai ținut legătura. Dar mă gândesc că dacă ar fi avut vreo problemă, aș fi aflat. Cel mai probabil, doamna Iliescu s-a retras la casa pe care o are lângă Pitești. Are și dânsa o vârstă și trebuie să se protejeze de Covid-19. Acolo stă în aer liber în propria curte și este mult mai în siguranță”, a declarat doctorul Bogdan Marinescu, pentru Playtech.

Adriana Iliescu se ferește cât poate în această perioadă de pericolele virusului

Vecinii Adrianei Iliescu își fac griji pentru sănătatea femeii

O vecină a declarat că fosta profesoara nu a mai fost văzută de foarte mult timp. Se zvonește că nu și-ar fi plătit ratele la telefon la timp și de aceea nu poate fi găsită. (Citeste si: Cine este, de fapt, mama Elizei, fiica Adrianei Iliescu! O adevarata SURPRIZA)

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a declarat o vecină, conform impact.ro

