Nominalizare surprinzătoare făcută de Războinici la Survivor România. Alin Sălăjean este propus pentru eliminare. „Se duce acasă, crede-mă”

Războinicii au votat pentru eliminare a doua persoană din echipa albastră, după ce au pierdut cele două meciuri de imunitate din această săptămână la Survivor România. Astfel, telespectatorii au de ales între Marilena, nominalizată vineri, și Alin Sălăjean, propus sâmbătă seara de colegii lui.

Alin Sălăjean este propus pentru eliminare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicul s-a autopropus pentru eliminare, iar coechipierii săi l-au votat în consecință. Alin Sălăjean a explicat publicului Survivor România că totul este în realitate o strategie și că își dorește să rămână în competiție. Dacă în urma voturilor va pleca însă acasă, concurentul spune că nu are niciun regret pentru că prin gestul său a demonstrat spirit de echipă și sacrificiu.

„Vreau să le spun așa, prieteni, plecăm de la premisa că eu nu-mi doresc să plec acasă. Dacă cu ceva timp în urmă o domnișoară, pe numele ei Marilena, s-a sacrificat pentru echipă, și eu tot am vorbit de bărbăție pe aici, cred că și un bărbat trebuia să se sacrifice pentru echipă. Asta am făcut în această seară.

Pe mine nu mă afectează lucrurile de aici, nu au cum să mă afecteze pentru că nu a trecut mult timp, dar mă interesează. Când te intereseazădai dovadă de maturitare. A fost o strategie pe care mi-am asumat-o și este un pas spre impăcarea cu ei. Mi-am asumat și sunt win win.

Sunt win pentru că dacă voi pleca am dat dovadă de altruism, dacă rămân înseamnă că țara apreciează ce fac eu aici. Pentru mine astăzi a fost un pas spre împăcare. Modestia și umilința acasă nu prea lecunoașteam. Dacă eu plec de aici cu umilință, atât mai aveam de lucrat la persoana mea, voi fi cel mai fericit”, a spus Alin Sălăjean.

Războinicii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

În acest timp în care Alin Sălăjean explica strategia Războinicilor

de a-l nominaliza, în tabăra roșie, Culiță Sterp șoptește unui coleg că este sigur că nu Marilena va fi cea care va părăsi competiția Survivor România., a spus cântărețul unui coechipier.

Războinicul susține că face acest gest pentru a da dovadă de spirit de echipă, iar astfel tensiunile dintre coechipieri să se atenueze. El susține că dorește să fie umil în această competiție și vrea să se sacrifice așa cum a a făcut-o în trecut Marilena.

Sorin : La un moment dat, Alin se autopropune ca el să fie votat de către noi. Am apreciat asumarea lui, deși poate își dorește jumate să plece acasă și jumate să stea aici.

Alin: Tensiunile vin din partea mea și vreau să vă demonstrez că vin spre voi să reparăm relațiile. Am vrut să dau dovadă de maturitare și umilință, și am încasat mult, să vadă că vreau să mă duc cu un pas spre reconciliere între mine și ei. Cred că în acest concurs nu cred că o să am ce face, am încasat și am simțit să fac acest pas.

Sorin: O chestie de care dai dovadă și nu ai dat până acum.

Alin: Dacă plec acasă, echipa o să spună, cei care sunt lângă mine, o să zică că omul ăsta chiar dacă am avut divregențe cu el are o fărâmă de umanitate și am dat dovadă de sacrificiu pentru echipă. Spuneau că sunt egosit și nu e adevărat. Vreau să fac un sacrificiu ca Marilena să vedeți că vin spre voi.