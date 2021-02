Georgiana Lupu de la Survivor, primele declarații după întoarcerea în România: „Mi-a plăcut de doi băieți, dar nu pot să dau nume”

In articol:

Georgiana Lupu s-a întors în România, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021. Faimoasa a fost nominalizată de către Jador și din păcate a avut cele mai puține voturi din partea publicului, iar parcurscul ei s-a încheiat săptămâna trecută.

Tânăra a ajuns în urmă cu puțin timp în țară și a dat primele declarații cu privire la tensiunile existente între ea și alți concurenți.

„Îmi era foarte dor, mă bucur că a ieșit Republica Dominicană de pe listă. Îmi era frică să nu stau în carantină, pentru că vreau să ies, să mă plimb. Practic am intrat în civilizație. Când m-am dat jos din avion și am văzut ce frig e afară, am rămas șocată. Telefonul și mâncarea mi-au lipsit. Și prietenii, sigur, pentru că erau persoane pe care nu le cunoșeteam și erau tensiuni.

Georgiana, dezvăluiri bombă! A recunoscut că a pus ochii pe doi băieți

Musty mă provoca foarte mult în spatele camerelor, știa că eu am problema asta cu tatăl meu și că vreau să îl caut și mă provoca, începea să spună tot felul de jigniri la adresa mea și nu suportam, adică l-am simțit că mă dă la o parte și că nu mă suportă și i-am spus. Nu înțelegeam ce are cu mine, că nu i-am făcut nimic. Nu e ca și cum aveam ceva cu el, el avea ceva cu mine. Mă vorbea pe la spate.

Georgiana Lupu a ajuns în România

Am simțit că nu este corect, că am multe de arătat și m-am rugat la Dumnezeu în fiecare zi și m-a ajutat și tocmai la Faimoși în echipă. Mi-am dorit foarte, foarte mult, i-am simpatizat de la încept. Unii dintre ei au caractere deosebite”, a declarat Georgiana în aeroport.

Totodată, Georgiana Lupu a vorbit și despre sentimentele ei pentru Jador, după ce au existat speculații potrivit cărora aceasta ar fi îndrăgostită de artist.

Faimoasa a șocat, însă, cu declarațiile ei. Georgiana a recunoscut că au existat 2 băieți de care i-a plăcut, dar nu a vrut să dea nume.

Georgiana Lupu, primele declarații după întoarcerea în România

„Jador îmi place cum cântă, este un cântăreț de manele foarte bun. Într-adevăr acolo sunt tensiuni foarte foarte mari, iar nervii sunt la toată lumea. Nu are nicio treabă Jador, mie mi-a plăcut de alți doi băieți de la Survivor, dar nu pot să dau nume acum. Unul fizic și unul la caracter, dar Jador nu e tiparul meu, nu are ce trebuie să aibă un bărbat pentru mine.

Nu a fost alegerea mea să plec de la Survivor România, eu îmi doream să mai rămân, dar din păcate drumul a fost foarte scurt pentru mine. Puteam să ajung, cine știe, în finală, dar trebuia să avansez frumos. Kilogramele și-au spus cuvântul. Mă bucur că v-a plăcut de mine”, a declarat Georgiana la aeroport, după ce s-a întors din Republica Dominicană”, a încheiat faimoasa de la Survivor România 2021.