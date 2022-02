Nosfe de la Șatra Benz, la un pas de moarte! Trapper-ul era să ardă de viu în casă: „Am văzut cum ieșeau valuri de fum negru”

In articol:

Cunoscutul trapper din Șatra Benz, Nosfe în vârstă de 36 de ani, a trecut printr-o cumpănă ce putea duce la o adevărată tragedie, mai precis în Italia, acolo unde se mutase de o perioadă de timp.

Nosfe: „Era să iau foc în casă efectiv”

Așadar, în cadrul unui podcast pe YouTube, Nosfe a explicat pe îndelete experiența neplăcută prin care a trecut, dar și cum a ajuns să fie aproape ars de viu în propria locuință de la momentul respectiv.

Darius Vlad Crețan, pe numele său real, a povestit că în urmă cu mai mulți ani, atunci când se afla în Italia, a trecut printr-o experiență nefericită. La vremea respectivă, în vârstă de 20 de ani, Nosfe se stabilise la Roma, iar într-o zi, celebrul trapper pregătise o porție de cartofi pentru a-i pune la prăjit.

Nosfe a recunoscut că consumase câțiva litri de tărie, apoi a plecat cu mai mulți prieteni la fotbal.

După ce s-a întors, a pus cartofii pe care îi avea deja pregătiți la prăjit, apoi a așteptat să se fie gata. La un moment dat, acesta i-a verificat, însă a considerat că mai trebuie lăsați la prăjit, așa că s-a dus înapoi în cameră. La puțin timp a văzut cum ieșea fum negru și a tras o sperietură zdravănă, fiind la un pas de a arde de viu, în casă.

„Era să iau foc în casă efectiv, din cauza unor cartofi prăjiți pentru că băusem trei, patru litri de tărie cu încă doi băieți, veniți de la muncă de pe șantier, după care am fost la fotbal. De la fotbalul ăla, m-am dus acasă cu duba și aveam cartofii ăia deja pregătiți ca să-i prăjesc. I-am pus, apoi m-am întors la ei și i-am verificat, mai trebuia să-i las puțin și m-am așezat pe canapea. M-am trezit înecându-mă de la fum. Am văzut cum ieșeau valuri de fum negru din casă. Mi-am spus că ăsta nu sunt eu, că nu pot să fiu așa. Am intrat și i-am stins. Am stat o oră pe canapeaua aia și mă uitam în gol, ca să se aerisească.”, a povestit Nosfe, într-un podcast.

Trapper-ul și-a dat demisia de la fostul loc de muncă

O altă perioadă grea prin care a trecut Nosfe a fost atunci când a demisionat de la fostul loc de muncă, atunci când partenera sa de viață era deja însărcinată în șase luni. Atunci, trapper-ul a mărturisit că s-a simțit pus sub presiune, așa că a stat de vorbă cu partenera lui și au decis împreună că este cea mai bună alegere. La doar două săptămâni după ce a demisionat, Nosfe a plecat în Elveția, întâmpinând și acolo dificultăți.

„M-am dus la nevastă-mea că lucram împreună – și ea tot manager. Era însărcinată în șase luni, m-am așezat lângă ea și i-am spus că nu cred că mai rezist, că o să-mi dau demisia. Mi-a spus că dacă asta simt să fac, atunci să fac și o să ne descurcăm noi. Două săptămâni mai târziu, eram în Elveția, dormeam pe jos șapte zile la niște prieteni rapperi dominicani acasă ca să le filmez un clip, să fac niște bani, pentru un job de 500 de euro. A fost foarte greu și demisia aia a durat mult mai mult timp, nu s-a întâmplat pe loc.”, a mai spus Nosfe.

