Nou-născut, salvat de mai mulți căței, după ce a fost abandonat pe un câmp. În ce stare a fost găsită fetița: „Este un miracol”

O situație ce ar fi putut avea un final tragic a avut loc în India, în provincia Chattisgarh. Acolo, în luna decembrie a anului trecut, un bebeluș nou-născut a fost abandonat pe un câmp, complet dezbrăcat și încă cu cordonul ombilical atașat.

Copilul a fost părăsit, însă salvarea sa a stat într-un patruped fără stăpân.

Un câine al străzii a găsit bebelușul non-născut și l-a adăpostit printre puii săi.

Un bebeluș a fost salvat de un câine al străzii

Astfel, o noapte întreagă, copilul a fost apărat de câine și încălzit de căței, temperatura scăzând mult odată cu lăsarea serii.

Conform presei internaționale, a doua zi, fetița, acum pe nume Akanksha, a fost găsită de un localnic. Omul spune că a auzit-o plângând, iar când a văzut-o înconjurată de câini, în primă fază, s-a speriat. Ulterior, însă, a înțeles că animalele, de fapt, o protejau de alte pericole și de frig.

Neștiind cum să acționeze, bărbatul a cerut ajutorul unei instituții specializate, urmând ca mai apoi copila să ajungă pe mâna medicilor, pentru a fi supusă mai multor investigații, astfel încât să îi fie asigurată sănătatea.

„La 11 dimineața, am văzut că în satul nostru este o fetiță nou-născută care plângea și zăcea alături de căței. Am intrat în panică și am informat departamentul de sănătate înainte ca nou-născutul să fie dus la spital pentru un control suplimentar. Căldura cățeilor și a mamei lor a ținut acest nou-născut în viață. Temperatura scade foarte mult noapte, mai ales acum că este decembrie. Trebuie să recunoaștem că bebelușul a avut noroc, a declarat bărbatul care a găsit bebelușul ”, a declarant cel care a găsit copilul abia născut.

În urma celor întâmplate, cel care a salvat-o a doua oară pe copila luată în grijă de câinii străzii i-a pus la zid pe părinții care au abandonat-o.

El spune că fetița a supraviețuit ca printr-un miracol, având în vedere frigul iernii și pericolele la care a fost expusă, atunci când a fost lăsată pe câmp.

Nou-născut, salvat de mai mulți căței, după ce a fost abandonat pe un câmp [Sursa foto: Facebook]

„Nu sunt părinți, sunt niște criminali. Este un miracol că nou-născutul a supraviețuit mai ales că mulți câini vagabonzi pot fi răi în toiul nopții ”, a mai spus localnicul.

În acest caz, care i-a dat fiori până și mai marelui șef, ofițerul superior IPS al Poliției din Chhattisgarh declarându-se șocat de cele întâmplate, după ce copilă a ajuns în grija statului, oamenii legii ai locului au demarat o anchetă pentru a putea să-i identifice pe cei care au abandonat-o pe copilă.