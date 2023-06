Noua metodă prin care Ilinca Vandici are grijă de silueta ei! Nu o să îți vină să crezi la ce a apelat vedeta: “Ăsta e secretul ultimei perioade din viața mea” | EXCLUSIV

In articol:

În culisele “Bravo, ai stil!”, direct din cabina proprie, Ilinca Vandici a vorbit despre cum își petrece pauzele dintre înregistrări, despre cum își alege ținutele pentru emisiune, despre cum își reîncarcă bateriile, mai ales când sunt filmări de dimineață până seara târziu, dar și ce face aceasta în timpul liber.

Ilinca Vandici a menționat că pentru ea, cabina reprezintă un spațiu în care se retrage, fără să vorbească sau fără să vadă pe nimeni. Prezentatoarea “Bravo, ai stil!”, într-un interviu exclusiv, și-a prezentat colecția de pantofi, ca fiind cea mai mare investiție de suflet, dar a dezvăluit și care e secretul care o menține frumoasă.

Secretul siluetei Ilincăi Vandici

Nu e un secret pentru nimeni că Ilinca Vandici are un corp de invidiat. Se pare că pe lângă sport, vedeta a făcut o nouă descoperire. Prezentatoarea celebrului show de modă ne-a dezvăluit secretul ei, mai exact noua metodă prin care arată "țiplă".

"Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente. Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin, astfel încât corpul meu să arate armonios. Am avut la un moment dat un an de zile în care am făcut 7 zile din 7 sport. Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță. Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul al ultimei perioade din viața mea. În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport.", a declarat Ilinca Vandici.

Ce program zilnic i-a făcut Ilinca Vandici fiului ei, Zian?

Ilinca Vandici este o mamă foarte responsabilă, așa că are grijă ca viața lui Zian să fie foarte organizată. Vedeta ne-a povestit ce program zilnic i-a făcut micuțului, dar și ce îi permite să facă micuțului de 5 ani.

"Avem modalitatea noastră superbă pe care am găsit-o de a face lucrurile și să îi placă lui și să fie pentru mine cumva. De exemplu, în momentul în care trebuie să mergem la somn și încheiem orice activitate, joacă, poveste și ne îndreptăm spre dormitor, cumva din câte am înțeles asta e problema fiecărei mame. La momentul somnul îi apucă joaca, atunci vor să povestească, să facă lucruri, au nevoie la baie, au uitat să zică nu știu ce. Cumva avem noi modalitatea noastră în care reușim să îmbinăm lucrurile minunat și să ajungem la un numitor comun, astfel încât să ne respectăm și programul, că de fapt asta e important pentru mine, nu altceva. Să aibă un program bine organizat, orele de somn corespunzătoare, o alimentație sănătoasă, cu toate că da, recunosc, îi permit să mănânce tot ce-și dorește. Puterea exemplului, nu al celui impus sau văzut și analizat în fața lui, așa că nu prea mănâncă prostioare, în afară de ciocolată, care e și slăbiciunea mea.", a precizat Ilinca Vandici, la "Bravo, ai stil! Backstage".

