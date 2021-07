Novak Djokovic este campion la Wimbledon pentru a șasea oară. Liderul mondial i-a egalat pe Roger Federer și Rafael Nadal la titlurile de Grand Slam

Novak Djokovic câștigă al 20-lea titlu de Grand Slam [Sursa foto: MediaFax Foto] 21:34, iul 11, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Novak Djokovic a câștigat turneul de la Wimbledon 2021, după ce l-a învins pe italianul Matteo Berrettini în finală, în patru seturi, cu scorul 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3.

Novak Djokovic câștigă al 20-lea titlu de Grand Slam

Novak Djokovic a câștigat al șaselea titlu de campion la Wimbledon. În total, sârbul este la al 20-lea titlu de Grand Slam din carieră și îi egalează astfel pe ceilalți doi titani din circuitul ATP, Roger Federer și Rafael Nadal.

Novak Djokovic [Sursa foto: MediaFax Foto]

Liderul mondial a obținut al treilea titlu de Grand Slam din acest an, după Australian Open și Roland Garros. La începutul lunii septembrie, Novak Djokovic va avea șansa de a realiza Golden Slam-ul, câștigarea celor patru turnee de Grand Slam într-un singur an, dacă se va impune la US Open și va obține și medalia de aur la Tokyo.

Singura jucătoare din istoria tenisului care a mai reuşit această performanţă a fost germanca Steffi Graf, în anul 1988.

Novak Djokovic: „Să câștig Wimbledon a fost cel mai mare vis la meu, încă din copilărie!”

După meci, Novak Djokovic a oferit declarații de pe suprafața de joc a Arenei Centrale. Liderul mondial și-a felicitat adversarul, pe care l-a învins și la ediția din acest an de la Roland Garros.

a spus Novak Djokovic.

Matteo Berrettini[Sursa foto: MediaFax Foto] „Să câștig Wimbledon a fost cel mai mare vis la meu, încă din copilărie. Când eram mic, obișnuiam să confecționez trofeul Wimbledon cu materiale din camera mea, imaginându-mi că voi fi aici într-o bună zi.

Am câștigat de atâtea ori, este un turneu special. Este o onoare imensă, un mare privilegiu să câștig aici, să joc pe Arena Centrală. Să stau astăzi cu al 6-lea titlu la Wimbledon... incredibil”, a mai spus campionul.