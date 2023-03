Novak Djokovic, liderul mondial în tenis, a dezvăluit obiectivul pe care îl țintește în 2024: „Încerc să fiu clar în privința obiectivelor mele”

In articol:

Novak Djokovic trece printr-una dintre cele mai prospere perioade din cariera sa de jucător de tenis.

Novak Djokovic este lider mondial în tenis

Vezi ce obiectiv major a enunțat liderul mondial pentru anul 2024!

Novak Djokovic (35 de ani) traversează una dintre cele mai prospere perioade din cariera sa de jucător de tenis. Sârbul este lider mondial absolut, însă spre deosebire de marii săi rivali, nu are o medalie de aur la Jocurile Olimpice.

Astfel că, Rafael Nadal are două medalii de aur, la simplu și la dublu, în timp ce Roger Federer are un argint la simplu și un aur la dublu. În timp ce Novak Djokovic are în palmares doar un argint câștigat în 2008.

Novak Djokovic [Sursa foto: Profimedia]

Djokovic a dezvăluit obiectivul pe care îl țintește în 2024

De altfel, acesta este și obiectivul principal țintit de Novak Djokovic în 2024, să câștige aurul la Jocurile Olimpice. Competiția se va desfășura în complexul de la Roland Garros, acolo unde sârbul a cucerit două titluri, în 2016 și 2021.

„Aştept cu nerăbdare Jocurile Olimpice. Sper că voi putea juca sănătos anul viitor la Paris. Se va juca pe zgură la Roland Garros, aşa că sunt familiarizat cu astfel de terenuri. Sper că cel mai bun rezultat olimpic al meu va veni acolo. Întotdeauna încerc să fiu clar cu mine însumi în privinţa obiectivelor mele şi a ceea ce vreau de la tenisul competitiv.

Aşa am fost crescut şi învăţat de unele dintre persoanele cheie din viaţa mea, inclusiv de părinţi mei, precum şi de unii dintre antrenorii pe care i-am avut anterior. Acest tip de mentalitate m-a ajutat să fiu mereu atât de devotat jocului.”, a declarat Djokovic, citează gsp.ro.

Novak Djokovic este interzis, deocamdată, în America: „Iau toate măsurile pentru a opri hărțuirea celui mai bun tenismen din lume în cel mai scurt timp posibil”

Totodată, Novak Djokovic nu e vaccinat anti–Covid și are dificultăți în a pătrunde pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, loc unde se vor desfășura Indian Wells și turneul Masters de la Miami. Legea în vigoare nu-i dă voie sârbului să intre legal în țară. Mai mult, este posibil ca el să nu poată juca la Grand Slam-ul US Open. Din acest motiv, Nole a făcut un apel disperat către autoritățile din SUA.

Fratele numărului 1 ATP, Djordje Djokovic, a făcut această dezvăluire în presa din Serbia, în timp ce directorul de la Indian Wells, fostul Tommy Haas, s-a implicat personal în această speță și a precizat că ar fi „dizgrațios să nu i se acorde dreptul (n.r. – lui Djokovic) de a participa”.

În problemele lui Novak s-au implicat și politicieni din țara sa. „Autoritățile noastre iau toate măsurile pentru a opri hărțuirea celui mai bun tenismen din lume în cel mai scurt timp posibil. În conformitate cu toate normele dreptului public internațional, Serbia va lupta pentru Novak Djokovic, pentru dreptate și adevăr.”, a spus președintele Serbiei, Aleksandar Vucic.

Sursa: gsp.ro