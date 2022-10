"Nu am mai rămas cu niciun ban" Cât a costat, de fapt, nunta lui Armin Nicoară și Claudiei Puican? Am aflat și ce a făcut mama artistului cu banii de dar | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de una dintre cele mai emoționante zile pe care le pot trăi doi tineri îndrăgostiți.

Cât a costat nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican?

Cei doi artiști s-au căsătorit civil și religios, iar petrecerea a fost una restrânsă, plină însă de fast și distracție. Armin Nicoară și Claudia Puican i-au avut alături pe nașii lor în cea mai importantă zi , iar una dintre perechile de părinți spirituali a fost formată din Georgiana Lobonț și soțul ei. După cununia civilă, a urmat cununia religioasă, ziua terminându-se cu o petrecere superbă, organizată în cinstea celor doi îndrăgostiți.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au bucurat de o nuntă mai ceva ca în povești. Cei doi nu s-au uitat deloc la bani și au petrecut cum se cuvine. La cât de frumos a fost, toată lumea se întreabă cât i-a ajuns pe miri tot alaiul.

Contactată de jurnaliștii noștri, Claudia Puican a vorbit despre suma cheltuită și cine a fost organizatorul oficial al petrecerii.

"Nu știu să zic un preț, pentru că eu nu m-am ocupat personal de petrecerea asta, s-a ocupat mama lui Armin, iar ea știe în detaliu câți bani s-au investit.", a declarat Claudia Puican.

Ce a făcut mama lui Armin Nicoară cu banii de dar?

Se pare că darul a ajuns pe mâna soacrei mari. Soția lui Armin Nicoară ne-a dezvăluit că banii nu mai există și că au fost deja cheltuiți de mama partenerului ei de viață. Iată pe ce s-au dus.

"Mama lui Armin s-a ocupat de toată organizarea. Ea a plătit prăjituri, sală, muzică și toate pregătirile. Am primit plicurile împreună, dar dacă ea s-a ocupat, ea a trebuit să plătească mai departe. Banii din plicuri s-au dus pe nuntă, nu am rămas cu niciun ban, am mai pus și de la noi.", a declarat Claudia Puican.

Când va avea loc petrecerea de nuntă a lui Armin Nicoară și Claudia Puican?

Armin Nicoară și Claudia Puican nu se opresc din sărbătorit aici. Cei doi au planificat deja petrecerea propriu-zisă de nuntă, unde vor fi invitate mult mai multe persoane, iar organizarea va fi la un alt nivel. Frumoasa artistă ne-a povestit totul despre marele eveniment de anul viitor.

"O să urmeze nunta cea mare anul viitor. Am făcut acum cununia religioasă, iar anul viitor, având în vedere că foarte mulți dintre prietenii noștri ne-au dat mesaj că de ce nu i-am invitat, să avem timp pentru organizare. Fiind un eveniment atât de mare este nevoie de o organizarea foarte detaliată, începând de la aranjamente florale, muzică, sală, rochii și tot felul.", ne-a mai spus Claudia Puican.

