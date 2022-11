”Nu am nevoie” Daniela Crudu a refuzat ajutorul mamei sale. Ce a vrut să facă Florentina Crudu când a aflat că fiica sa este însărcinată

In articol:

Daniela Crudu și sora sa au fost crescute încă de la o vârstă fragedă doar de tatăl lor. Pe când vedeta avea 13 ani, mama sa a ales calea străinătății pentru a le asigura fetelor un trai mai bun.

De atunci, femeia a venit în România doar de două ori pe an, iar în 2013 a decis să și pună capăt mariajului pe care-l avea cu tatăl brunetei.

Cei doi au rămas în relații bune, iar fetele se înțeleg bine cu ambii părinții.

Daniela Crudu își va lua mama în Suedia, la nevoie

Acum, însă, când vedeta urmează să aducă și ea un copil pe lume, relația cu mama pare și mai sudată. Dar chiar și așa, bruneta spune că încă nu îi acceptă ajutorul.

De când a auzit că fiica sa cea mare urmează să o facă bunică, Florentina s-a arătat dispusă să se mute în Suedia, alături de

ea, pentru a-i fi alături și pentru a o ajuta cu tot ce are nevoie.

Însă, răspunsul vedetei a fost unul negativ. Ea spune că, cel puțin deocamdată, se descurcă singură și nu are nevoie de mama sa, plus că iubitul îi este de un real ajutor.

Însă, recunoaște că, odată ce sarcina va avansa, dar mai ales atunci când își va aduce primul copil pe lume, cu siguranță va apela la ajutorul mamei sale.

" Mama îmi dă mesaje în fiecare dimineață. Vrea să vină, dar i-am zis că nu e cazul acum. Eu sunt la început și nu am acum nevoie, dar când o să îmi crească burtica și o să mă mișc mai greu, o să am nevoie de ea", a spus Daniela Crudu la TV.

Și, deși spune că sarcina decurge bine și că se descurcă de una singură, Daniela Crudu recunoaște că primul trimestru nu a fost deloc ușor.

Stările de greață și oboseala și-au pus amprenta asupra sa, astfel că acum și-a schimbat total meniul zilnic, dar și rutina.

A scos din alimentație cafeaua, băuturile energizante și carnea și spune că se hrănește mai mult cu fructe, legume și produse de patiserie.

”Îmi e rău de la carne, eu care mâncam în fiecare zi. Acum nu mai mănânc deloc. Mănânc doar fructe, croissante, dar nu îmi mai place să mai mănânc mâncare. Mi-a fost primele două luni rău de tot. Nu mă simt obosită, dar nu mai am nici vibe-ul ăla. Înainte beam energizante, beam cafea, parcă acum obosesc mai repede. Am mâncat un corn, am mâncat un fruct. Trebuie să mănânce bebelușul. Acum mai am energie, dar cred că, în curând, o să mi se termine energia. Eu trebuie să dorm după-amiaza, acum m-am obișnuit să dorm ziua”, a mai spus fosta asistentă TV.