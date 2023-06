„Nu am putut” Ce spune acum Luis Gabriel despre nunta lui Smiley și a Ginei Pistol? Artistul a dezvăluit și ce sume câștigă la evenimentele la care este chemat

In articol:

Luis Gabriel este unul dintre cei mai apreciați și ascultați cântăreți de manele. Artistul a fost invitat să cânte la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, acolo unde a întreținut atmosfera și i-a făcut pe toți invitații să meargă pe ringul de dans.

De asemenea, cântărețul a dezvăluit ce sume importante a primit la evenimentele la care a fost invitat să cânte.

Luis Gabriel a făcut spectacol la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, despre care acesta a povestit că a fost un eveniment special, iar remunerația sa a fost pe măsură. Artistul a dezvăluit că nu a putut să petreaca mult timp la nuntă, deoarece mai avea de onorat câteva evenimente.

„La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”, a declarat Luis Gabriel pentru Fanatik.ro.

Manelistul a declarat că este foarte mulțumit de banii pe care îi câștigă la toate evenimentele la care este invitat să întrețină atmosfera. De asemenea, artistul a dezvăluit că românii sunt foarte generoși și aruncă cu bani la petreceri.

Luis Gabriel a mai spus și care a fost una dintre cele mai mari sume pe care le-a strâns la un eveniment.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018. Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7-8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore”, a mai spus Luis Gabriel.

Cum se înțelege Luis Gabriel cu Haziran, mama copilului său

Luis Gabriel nu are succes doar în industria muzicală. Celebrul artist este un bărbat împlinit și în viața de familie, având o relație minunată cu Haziran, cu care are și un băiețel pe nume Joseph Luis Tiago. Din păcate, Luis Gabriel nu petrece foarte mult timp împreună cu familia sa, pentru că este mai mereu plecat la cântări. Însă, atunci când sunt împreună, Luis Gabriel și Haziran se înțeleg de minune, iar artistul are parte de multă înțelegere din partea soției sale.

„Nici nu avem motive serioase de ceartă. Mici discuții mai apar, dar nu avem motive reale. Suntem înțelegători unul cu celălalt, nici ea nu pune presiune pe mine dacă mă vede obosit. Eu sunt recunoscător pentru ce face pentru mine. Haziran este mai înțelegătoare decât mine, dar și eu am învățat să las de la mine mult”, a declarat Luis Gabriel.