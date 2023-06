„Nu intelegeți stilul nostru de viață” Haziran, reacție vehementă după ce s-a spus că Luis Gabriel lipsește mult din sânul familie. Cum stau, de fapt, în mariajul lor?

Fiindca s-a insistat putin pe subiectul asta, as vrea sa dau un sfat prietenesc tuturor cuplurilor, daca imi permiteti bineinteles: “Trageti tare “ cativa ani pentru a va asigura un viitor frumos si linistit, dar in acelasi timp nu uitati si de nevoile celuilalt. Aveti toata viata inainte sa mergeti in vacante, chiar si cu copiii, fiindca viata nu se termina la 30-40 de ani. Acest clip nu este facut pentru a ne lauda, este strict un exemplu fiindca viata este plina de greutati dar putem trece prin ele cu usurinta alaturi de persoana iubita, atat timp cat exista intelegere din partea amandurora si comunicare. Noi, mamele care am ales sa ne crestem copiii fara bona nu trebuie sa fim judecate sau sa acuzam barbatii ca ne tin inchise in casa, trebuie sa fim mandre de noi fiindca depunem o munca eroica! Multi poate nu intelegeti stilul nostru de viata, dar nici nu trebuie, fiecare e liber sa ia propriile decizii! ❤️ Noi am ales ca pe viitor sa calatorim ca o familie, sa ii aratam copilului nostru lumea, dar sa avem si timpul nostru separat, insa prioritatile acum sunt altele! Toate la timpul lor, viata e lunga! ❤️ Va pupam!