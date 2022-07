”Nu aveam bani să-mi iau niciun corn”. Maria Cârneci, amintiri neplăcute de la începutul carierei sale. Cine a ajutat-o să se facă remarcată

In articol:

Maria Cârneci are acum 69 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste de folclor de la noi. Românii de pretutindeni o recunosc și doresc să-i asculte piesele, agenda sa profesională fiind mereu plină, ceea ce o face să fie și una dintre vedetele pentru care acum banii nu mai sunt o problemă.

Însă, pe vremea când nimeni nu o cunoștea și doar lupta să se lanseze în muzică, viața financiară a vedetei nu arată deloc așa cum este acum.

Maria Cârneci a avut o copilărie sărăcăcioasă

În cadrul unei emisiuni TV, Maria Cârneci a recunoscut că începuturile sale în muzică au fost cu multe lipsuri și tot pe atâtea sacrificii.

Dar recunoaște că încă de pe atunci Dumnezeu i-a arătat că o iubește, căci i-a scos în cale un om pe care astăzi îl numește ”Înger”, dar a și înzestrat-o cu mult tupeu.

Cea care îi era atunci dirigintă a încurajat-o moral, dar i-a fost aproape și financiar, motiv pentru care Maria Cârneci a trecut de prima ei preselecție la un mare eveniment muzical.

”Nu aveam nici o chioară. Și m-aș fi dus. La Câmpulung am făcut liceul și era preselecția la Râmnicu Vâlcea. Nu avem nici cu ce. Nu aveam să mă duc cu vreo rată, ceva, că nu știam. M-am dus la doamna dirigintă și i-am spus. Poate mi-o fi fost rușine, dar nu aveam bani să-mi iau niciun corn. M-a îmbrăcat, avea două fete și dumneaei, și m-a dus cu soțul ei cu mașina. Mi-a dat să mănânc și când am văzut că am reușit la preselecție și că urmează să mă prezint…”, a declarat Maria Cârneci.

Ulterior, Maria Cârneci a ajuns și ea la catedră, dar doar de nevoie pentru a putea să-și facă astfel o imagine cât mai bună în lumea folclorului.

Pentru că nu putea cere bani părinților, folclorista se mulțumea cu puținul câștigat ca profesoară, bani pe care îi drămuia astfel încât să îi ajungă să-și cumpere mâncare și haine de scenă.

„Am fost și în învățământ doi ani de zile. Am fost suplinitoare la mine în sat și la Gura Șuții. Am predat desen și muzică, pentru că aveam nevoie de bani, să-mi cumpăr și eu rochițe, să mă duc să cânt. Era salariul mic, nu mai știu cât era, dar nu mă atrăgea. Eram la început, nu aveam de niciunele. Îmi era jenă să cer de la părinți, pentru că dintr-un singur salariu la cinci copii…Aveam din astea de ale mâncării, dar nu aveam bani”, și-a amintit Maria Cârneci.