”Nu aveam de gând, dar...” Gigi Becali, vizită inopinată la Peștera Sfântului Andrei. De ce a mers patronul FCSB la Constanța

In articol:

Astăzi, 29 noiembrie, se cinstește un mare sfânt. Creștinii se închină în fața Sfântului Andrei, cel al cărui nume este purtat de o mare parte din populație. Astfel că este și o zi de sărbătoare, petrecerile de ziua numelui fiind în toi.

Însă, dincolo de petreceri, credința este mai presus de orice, cel puțin în cazul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a ajuns astăzi la Constanța.

Citește și: Vestea care l-a șocat pe Gigi Becali! Vedeta lui, la un pas să fie executată silit! Billel Omarani și-a angajat deja avocat

Gigi Becali, vizită inopinată la Peștera Sfântului Andrei [Sursa foto: MediaFax Foto]

Gigi Becali: ”Să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat”

Fiind cunoscut pentru faptul că este foarte credincios, merge des la biserică, postește, se roagă și face multe fapte bune, patronul FCSB nu putea să lipsească astăzi de la Peștera Sfântului Andrei, cum nu a făcut-o nici de la racla Sfântei Cuvioase Parascheva ori de la racla Sfântului Dumitru.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Însă, imediat după ce s-a rugat pentru sănătatea lui și a familiei sale, așa cum o face mereu, în fața camerelor de filmat, Becali a recunoscut că, inițial, nu avea de gând să ajungă în locul sfânt.

Doar că seara trecută, un călugăr pe care l-a văzut la televizor, fiind filmat exact la peștera sfântă, l-a îndemnat să bată drumul până la Constanța, fapt pe care nu-l regretă deloc.

El spune că și-a dorit să calce iar pe tărâm sfânt, așa cum a făcut și apostolul lui Dumnezeu, motiv pentru care s-a decis brusc să nu rateze slujba de pomenire.

" Am venit azi la Peştera Sfântului Andrei. Nu aveam de gând, dar aseară am văzut la televizor un călugăr bătrân la peşteră şi mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea. Şi am mai fost o dată acum 15 ani şi am zis de ce să nu mă duc puţin, să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat", a declarat Gigi Becali, la TV, direct de la Peştera Sfântului Andrei.

Citește și: Gata! Becali s-a decis! Pe cine a pus antrenor pe banca lui FCSB!” Ești cea mai bună soluție pentru următoarele două-trei luni?”

Mai mult decât atât, finanțatorul FCSB a avut și un mesaj pentru toți românii, ajunși sau nu astăzi la locul sfânt. Cu mătăniile în mână, gândul lui Gigi Becali a zburat către ajutorul divin pe care își dorește să-l primească fiecare român.

" Domnul să ne ajute, Maica Domnului să ne ocrotească!", a mai spus patronul de la FCSB.