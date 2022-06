„Nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie” Oana Roman, declarații șocante la TV! Adevărul despre relația dintre ea și iubitul ei

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu de mai bine de opt ani, însă cu toate acestea, cei doi amorezi au trecut prin multe greutăți. O perioadă au fost despărțiți, însă sentimentele de iubire i-au adus pe Marius și pe Oana, din nou, unul în brațele celuilalt.

Cu toate acestea, recent, Oana Roman și-a luat prin surprindere fanii, dezvăluind în cadrul unei emisiuni TV, în direct, că relația ei Cu Marius Elisei nu este tocmai una foarte bune, motivând astfel declarațiile pe care le-a făcut.

„Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat după șapte ani de căsnicie, însă de ceva timp, cei doi formează un cuplu, din nou, și păreau că sunt mai fericiți ca niciodată. Deși au fost întrebați mai mereu dacă există posibilitatea să aibă loc o nuntă și să ajungă iar în fața altarului, Oana Roman a declarat că acest lucru ar putea să nu se mai întâmple niciodată.

Mai mult decât atât, vedeta a mai vorbit despre relația ei cu Marius Elisei, precizând că ani la rând i-a explicat bărbatului mai multe lucruri, iar ea la rândul său, a încercat să accepte anumite lucruri, însă a simțit

că nu se mai poate.

”Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”

, a declarat Oana Roman.

Totodată, Oana Roman a mai specificat că, ea consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită în ceea ce privește relația ei cu Marius Elisei, în special în ultima perioadă.

”Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri... Se spune că rufele se spală în familie”, a spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]