”Nu cred, ce tare!” Surpriza neașteptată de care a avut parte Vlăduța Lupău la unul dintre evenimentele la care a mers să cânte. Ce i s-a pregătit a lăsat-o fără cuvinte pe artistă

Vlăduța Lupău este una dintre artistele de la noi care se bucură de o agendă plină. Cântăreața a bătut toată vara drumurile patriei, a ajuns și peste hotare și încă nu s-au încheiat evenimentele la care este dorită să își etaleze talentul.

Astfel că se bucură de un succes colosal pe plan profesional, lucru care o împlinește, dar care o face să și rateze momente importante din viață ori care o fac să nu se poată bucura chiar de toate poftele pe

care le are.

Vlăduța Lupău, o înrăită a mâncărurilor tradiționale

De exemplu, fiind o fată care se trage de la țară, după cum chiar ea a declarat de nenumărate ori, Vlăduța Lupău spune că vara aceasta nu s-a prea bucurat de mâncărurile ei preferate, găsite în toate gospodăriile din România.

Fiind pe drumuri și la evenimente la care se servesc aceleași preparate, Vlăduța Lupău spune că a cam dus dorul felului ei preferat de mâncare: roșia românească cu brânza făcută în casă. Asta ar mânca ea oricând și oriunde, dorință care i s-a îndeplinit acum, când nici nu se aștepta.

„Roșiile de casă și orice fel de brânză sunt viața mea! Am ajuns la nuntă, dar vă zic sincer că aș lua toate roșiile din frigider și ce am eu de casă, că sa aduc de mâncare la oamenii ăștia. Toată vara asta am mâncat aceleași aperitive, aceiași vestiți mici, cârnați și cartofi prăjiți la toate festivalurile. Bune de altfel, foarte bune, dar când dai de o roșie, cu ceapă și un caș de ăla bun… Ai, ai, ai!”, a spus Vlăduța Lupău, pe contul ei de Instagram.

Iar după această postare, făcută în drum spre o altă nuntă din programul ei, artista a avut parte de o surprinză din partea celor care dețin localul unde s-a desfășurat evenimentul.

Mesajul ei ajungând viral, oamenii au așteptat-o pe artistă așa cum nu credea ea vreodată că va fi posibil: cu meniul ei preferat pe masă.

Roșiile, brânza și mezelurile de casă au fost primite de artistă și de colegii ei cu zâmbetul pe față, multă poftă și cu multe mulțumiri.

”Sunteți extraordinari! Vai, nu cred, ce tare. Vai, ce oameni, nota zece, mulțumim! Au văzut că am zis că le-aș duce cu mine la nunți și mi-au pregătit surpriza asta”, a fost replica artistei, în urma gestului făcut de patronul restaurantului cu pricina.

