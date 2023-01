Nu e deloc ușor să rupi topurile! Tzancă Uraganu schimbă strategia și reduce numărul de cântări: "Nu mai vreau nici eu să mă omor chiar așa" | EXCLUSIV

In articol:

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară.

Cum a fost anul 2022 pentru Tzancă Uraganu

Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate. Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

Tzancă Uraganu a terminat anul în forță și e gata să rupă topurile și anul acesta. Artistul a stat de vorbă cu WOWbiz și a dezvăluit cum a fost pentru el anul precedent. Succesul a fost nelipsit și dacă ar putea, spune Tzancă, ar repeta experiența lui 2022.

"2022 a fost un an foarte aglomerat pot să spun, pentru că am muncit destul de mult, dar a fost și frumos și liniștit. Am fost sănătos și îi mulțumesc lui Dumnezeu pe această cale. Pentru mine, 2022 a fost un an de succes din toate punctele de vedere, am scos numai melodii frumoase, am bucurat milioane de oameni și sper ca așa să fie și toți anii următori. Dacă vor fi toți anii ca 2022, pentru mine ar fi perfect. Cred că am încheiat anul cu succes din toate punctele de vedere.", a declarat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Tzancă Uraganu, dorințe pentru 2023

Nu e ușor să fii numărul 1! Tzancă Uraganu, artistul ale cărui melodii ajung imediat în top, știe cel mai bine acest lucru. După un an în care a bucurat toți românii cu muzica lui, Tzancă Uraganu are planul făcut pentru 2023, o strategie care să îi lase loc și de odihnă.

"Îmi doresc doar sănătate, dacă o să fie ca 2022, pentru mine o să fie perfect, pentru că am avut parte de tot ce era mai frumos pe lumea aceasta. Chiar și ce nu mi-am dorit am avut parte. Pe altă parte, nu pot decât să îmi doresc sănătate, să fiu liniștit, îmi doresc mai puține cântări față de anul trecut, pentru că e normal. Nu mai vreau nici eu să mă omor chiar așa, îmi doresc să cânt 3-4 nunți pe săptămână, nu 7. Îmi doresc liniște și pe toți cei dragi mie alături de mine.", a mărturisit Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Motivul pentru care Tzancă Uraganu nu s-a prezentat la concertul dintre ani

Tzancă Uraganu ar fi trebuit să bucure sute de români în noaptea dintre ani, în Maramureș, însă nu s-a prezentat. După ce au plătit bani grei să își vadă manelistul preferat, publicul a luat foc și au vrut să afle adevărul. Contactat de WOWbiz.ro, Tzancă Uraganu a făcut lumină în acest subiect și a dezvăluit firul complet al întâmplării.

"Trebuia să ajung la Maramureș, eu am vorbit cu patronul de acolo care avea localul respectiv unde trebuia să cânt și i-am spus mai din timp, pentru că noi am vorbit de aproape un an despre Revelionul acesta la care trebuia să cânt. I-am spus exact așa: 'Dacă nu găsesc avion, nu o să pot ajunge'. Și el a spus: 'Nu e problemă, noi hai să facem anunțul, toate demersurile pentru că trebuie să găsim avion'. Eu pe 1 ianuarie trebuia să fiu în București să cânt undeva și pe 31 era vorba să plec de aici la Maramureș. A zis că în caz că nu găsim, vedem noi cum facem. Deci, omul știa exact despre ce este vorba. Nici nu s-a pus problema că am fost neserios. Chiar și omul a postat mesajul meu, a înțeles, pentru că am vorbit de la început. Nu am avut avion pe data de 31 și pe 1 și nu am putut să ajung. Asta a fost singura problemă.", a explicat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!