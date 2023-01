Cristina Pisică, dezvăluiri fără perdea. Ce a spus fosta soție a lui Bănel Nicoliță, la doi ani de la divorț: „Copiii nu suferă că noi am divorțat”

In articol:

În urmă cu doi ani, Cristina Pisică și Bănel Nicoliță au divorțat în secret, după 6 ani de căsătorie. Cei doi au împreună două fetițe, pe Amalia și pe Natalia. Cu toate acestea, timpul pare să fi liniștit apele, iar Cristina și fostul jucător de la Steaua par să se înțeleagă de dragul fetițelor lor.

„ Sunt câțiva ani de când ne-am separat. Nu mai există cale de împăcare între noi doi. Copiii nu suferă că noi am divorțat, pentru că ei își petrec timp și cu mine, și cu tatăl lor. Iar între mine și Bănel nu există tensiuni sau certuri. Ne înțelegem bine.”, a declarat Cristina pentru Click.

Bănel Nicoliță, un tată responsabil cu Amalia și Natalia

Cristina și Bănel Nicoliță au divorțat în secret, în urmă cu 2 ani. Cei doi nu s-ar mai fi înțeles din cauza faptului că fostul jucător Steaua investea foarte mulți bani în echipa pe care o patronează. Astfel, certurile și discuțiile au dus la separarea lor.

Cu toate că cei doi nu mai formează un cuplu, Bănel Nicoliță are grijă în continuare de fiicele sale și petrece timp cu ele.

„ Sunt bine așa cum sunt. Bănel își ajută copiii nici, nu se pune problema că i-ar neglija, tot timpul se interesează de ei. Le-a luat pe fete de Sărbători la munte în vacanță, de la Crăciun până la Revelion au stat împreună. Este un tată grijuliu și implicat. Nu pot să comentez nimic de rău despre el. Noi nu ne-am înțeles, dar asta nu înseamnă că el nu este atent cu copiii și are grijă să nu le lipsească nimic și să petreacă timp cu Amalia şi cu Natalia.”, a mai spus Cristina Pisică.

Bănel Nicoliță a regretat separarea de fosta soție

După divorț, Bănel Nicoliță și-a dat seama de greșelile pe care le-a făcut și a regretat că unele decizii pe care le-a luat a dus la separarea de femeia care i-a dăruit 2 copii.

„ Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă (n.r- în Statele Unite ale Americii). Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit aici şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt.”, a spus Bănel Nicoliță în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Bănel Nicoliță și fosta soție, Cristina [Sursa foto: Facebook]