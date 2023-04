„Nu este devreme să-mi refac viața” Dinu Maxer a recunoscut public că iubește din nou! Ce spune artistul despre noua lui iubită?

In articol:

În urmă cu câteva zile, Dinu Maxer a fost văzut într-un club din Capitală în compania unei brunete misterioase, iar zvonul cum că acesta ar avea o nouă relație a circulat destul de repede prin presă.

Dinu Maxer, despre relația cu noua sa parteneră

Dacă atunci artistul nu a vrut să comenteze pe marginea acestui subiect, acum fostul soț al Deei Maxer a ieșit public și a făcut noi dezvăluiri în legătură cu tânăra cu care a fost surprins.

De când imaginile au ajuns virale pe Internet, Dinu Maxer a fost judecat pentru că ar fi trecut mult prea repede peste căsnicia de peste 18 ani pe care a avut-o cu fosta sa soție, Deea. Sătul de această situație, artistul nu a vrut să se mai ascundă și a mărturisit că iubește din nou. Acesta a fost invitat în cadrul unei emisiuni TV, unde a confirmat că are o nouă relație alături de bruneta în vârstă de 36 de ani cu care a fost văzut la ziua unei prietene.

Acesta a mărturisit că se află la începutul unei noi relații și își cunoaște partenera de puțin timp.

De asemenea, artistul a mai precizat că nu consideră că este prea din scurt pentru a începe o nouă poveste de dragoste, în contextul în care nu a mai avut nicio legătură cu mama copiilor săi încă din luna martie.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul.”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Artistul Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Cât de serioase sunt lucrurile între artist și noua sa iubită

Dinu Maxer a dezvăluit că nu poate spune momentan dacă relația dintre el și tânăra de 36 de ani este una serioasă și a recunoscut, printre altele, că nu are de gând să se grăbească și că o va lua treptat.

„Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a spus vedeta.

