„O viață fericită” Mesajul transmis de Deea Maxer, la scurt timp după ce în spațiul public au apărut imagini cu Dinu și o femeie misterioasă

Deea și Dinu Maxer au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat aproape două decenii și în urma căreia au venit pe lume doi copii pe care îi iubesc enorm.

Însă, chiar dacă totul între cei doi părea a fi bine și că aceștia au o viață de familie de invidiat, în urmă cu câteva săptămâni bruneta a anunțat divorțul.

Recent, artistul a fost văzut într-un club din Capitală în compania unei femei misterioase, iar vestea cum că acesta ar avea o nouă relație a circulat destul de repede prin presă, însă acest lucru nu a fost afirmat de către Dinu.

Ei bine, la scurt timp după ce imaginile au apărut și în spațiul public, Deea a postat un mesaj pe contul ei de pe rețelele de socializare, iar fanii s-au gândit că ar putea fi legat de divorțul de fostul ei soț.

Ce a postat Deea Maxer, la scurt timp după ce au apărut imagini cu Dinu și o brunetă misterioasă!

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate impresionantă de fani care așteaptă cu nerăbdare să vadă ce mai este nou în viața acesteia, mai ales după divorțul neașteptat de soțul

ei.

În ultima perioadă, aceasta a tot postat versuri din poezii scrise chiar de ea, ba chiar în urmă cu câteva momente a făcut public un nou mesaj. Deea a dat de înțeles că viața ei de după despărțirea de Dinu Maxer este frumoasă, indiferent de ce apare în spațiul public despre ea sau fostul ei partener de viață.

„Nu o noapte sau un an,/ Ci o viață fericită./ Diminețile-n tavan…/ Oare sunt prea explicită?”, a scris bruneta pe pagina sa de Instagram.

Postarea Deei Maxer [Sursa foto: Instagram]

Dinu Maxer, despre divorțul de mama copiilor lui

Vestea cum că Dinu și Deea Maxer au decis să pună capăt căsniciei a venit ca un trăsnet peste fanii acestora, dar și peste lumea mondenă. Artistul a vorbit recent în emisiunea Corneliei Ionescu, unde a mărturisit că atât el cât și fosta lui soție au încercat din răsputeri ca relația lor să nu ajungă în acest punct, dar totul a fost în zadar. Acesta a dezvăluit că cel care și-a dorit cel mai mult ca mariajul lor să reziste a fost el. Despărțirea celor doi a venit în urma aspirațiilor mult prea mari pe care Deea le-a avut, iar pe care el nu a putut să le îndeplinească.

„Eu am luptat până în ultimul moment, să spunem că a luptat și Deea, dar nu la aceeași intensitate ca și mine, cumva ea a înclinat balanța.(...) Eu am trăit cu 3 femei în una. Am cunoscut-o pe Deea adolescentă, am cunoscut o femeie tânără, mamă, gospodină și am avut o parteneră de viață foarte mișto și femeia Deea matură, afaceristă, care își dorea altceva. Cu primele două m-am înțeles perfect, cu ce de-a treia am început să privim lucrurile diferit și probabil la nivelul ei de aspirații eu am rămas corigent", a mai povestit Dinu Maxer în interviul acordat Corneliei Ionescu.

