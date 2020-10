Brigitte și Florin, în pragul divorțului

Nu-i de mirare că Florin Pastramă a cedat nervos și a trântit-o pe Brigitte în mijlocul străzii. El și familia lui trec printr-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar, iar băncile sunt pe cale să-i execute.

Florin Pastramă a girat un împrumut al familiei

In articol:

Florin Pastramă a girat un împrumut luat împreună cu mama, fratele, și surorile lui și nu l-au mai putut returna, iar în acest moment, un executor judecătoresc a obținut acordul intsanței de executare a bunurilor familiei Pastramă. Membrii acesteia au apelat la o ultimă soluție juridică în speranța că vor peveni dezastrul, respectiv contestația la executare. Aceasta urmează să se judece în zilele următoare.

Sora lui Florin, datorie de 450.000 euro

Din ”urmă” vine și sora lui Florin Pastramă, Doina. Aceasta are de returnat un credit imobiliar, la aceeași bancă, în valoare de 450.000 euro. Contractcul de credit a fost semnat în 2008 iar pe baza acestuia a fost achiziționat un teren în sectorul 2. Doina Pastramă a încercat să scape de plata ratelor prin legea dării în plată, însă nu a reușit. Apoi a încercat să convingă instanța că în contractul cu banca există clauze abuzive și astfel, să-l desființeze, însă tot fără succes. În urmă cu un an, banca a notificat-o pe sora lui Pastramă că solicită restituirea anticipată a întregii sume împrumutate, luccru aproape imposibil în acest moment.

Florin Pastramă încearcă să-și revină cu ajutorul lui Brigitte

Brigitte și Florin Pastramă caută și soluții financiare

Cel mai probabil, problemele financiare prin care trece familia Pastramă l-a făcut pe Florin să-și iasă din pepeni și s-o agreseze pe Brigitte, ziua, în mijlocul străzii. Agresiunea s-a petrecut în fața shaormeriei pe care cei doi o dețin în zona Fundeni-Colentina, o altă afacere care nu s-a dovedit prea inspirată. La puțin timp după deschiderea localului, în România s-a declarat Stare de Urgență, iar cetățenii au fost obligați să rămână în case. Brigitte și Florin au fost nevoiți să introducă și serviciul de livrare la domiciliu, ceea ce a înesmnat o cheltuială în plus. Cei doi și-a scos afacerea la vânzare pe OLX, însă până acum nu s-a găsit nici un client dornic să preia business-ul, mai ales ținând cont de vremurile tulburi pe care le parcurgem.

O gură de oxigen pentru soțul lui Brigitte ar putea veni de la un cartoer de vile pe care acesta l-a construit în Ștefăneștii de Jos, alături de Brigitte. Anul trecvut, aici au fost ridicate 7 imobile, care încă își mai așteaptă noii proprietari.

Pastramă: ”Tata a construit un imperiu”

”După ce a murit tata, mi-a fost greu pentru că am resimţit altfel problemele. Nu a mai fost el, deci nu mă mai ţinea nimeni în puf, a trebuit să preiau tot şi am renunţat şi la profesia de notar şi m-am apucat de business, de birou, să preiau afacerea lui tata. A murit în 2008, fără să ştim că e bolnav. A făcut infarct la 55 de ani. Eu aveam 29 de ani şi atunci mi-am dat seama că nu e toata lumea ca mine, că oamenii sunt răi şi că în viaţă nu există nu pot, ci nu vreau. Dacă eu sunt bun şi corect, credeam că aşa e toată lumea. Nu. Atunci au început problemele noastre. Atunci a început să se zvonească tot felul de lucruri despre familia mea. Atunci am văzut ce înseamnă răutatea omenească. Apoi am devenit capul familiei, ştiam toate afacerile şi să ma implic 100%. Tata a lăsat un imperiu, mi-a fost foarte greu fără el. Erau nopţi când vorbeam cu el şi îi ceream sfaturi. Şi acum am o poză cu el în telefon şi în fiecare duminică merg cu mama la biserică şi apoi la cimitir la tata”, a povestit Florin Pastramă în Click, cu ceva vreme în urmă.