”Nu înțeleg cum de suntem împreună”. Speak, adevărul despre relația cu Ștefania. Ce legătură au părinții celor doi

In articol:

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt apreciați atât pentru muzica pe care o fac, cât și pentru transparența de care dau dovadă în fața fanilor.

Fie că sunt pe micile ecrane, fie că sunt în legătură cu aceștia prin intermediul rețelelor de socializare, cei doi îndrăgostiți împărtășesc totul cu cei care îi admiră, deloc puțini la număr.

Citeste si: „Speak și Ștefania așteaptă un copil” Anunț surprinzător, la scurt timp după ce au fost carantinați în Bali

Speak, dedesubturile neșiute din relația cu Ștefania

Însă, dacă acum sunt un cuplu foarte solid, fiind de nedespărțiți, începutul relației lor a luat pe toată lumea prin surprindere.

Citeste si: Ce facem în cazul unui atac nuclear. Primele minute sunt vitale- bzi.ro

Însă testul suprem a venit odată cu plecarea în competiția din Asia. Speak a acceptat provocarea pentru a vedea dacă o poate avea pe ”Libelulă” alături de el o viață întreagă, lucru ce i s-a confirmat, acolo cerând-o și de soție.

”Mai rău decât acolo (n.r. în Asia Express) e greu să mă gândesc că mi se întâmplă mie. Nu cred că o să ajung să cerșim pentru mâncare și cazare. Dar am zis să vedem ce se întâmplă acolo. Nu mă așteptam să mă cert cu ea, de asta am acceptat să megem împreună. I-am zis: vezi că am semnat, să nu te schimbi, niciodată, să nu te schimbi că suntem la televizor. Ea a zis că merge pentru experiență. I-am zis o dată treaba asta și atât, știam cum e, eram de doi ani împreună, vedeam cum se raportează la chestii acasă, cum se raportează la oameni, că nu e invidioasă, nu calcă pe cadaver, e competitive, dar e fair-play”, a

spus Speak în podcast-ul lui Mihai Morar.

După experiența pe care au avut-o peste mări și țări, Speak a realizat că are lângă el, nu doar un coechipier de concurs, ci unul de viață, pe viață, după cum subliniază chiar el. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa logodnicei sale și recunoaște că, deși îi despart câțiva ani buni, de multe ori, maturitatea șatenei îi face să îi urmeze deciziile în viață, însă totul este valabil și invers.

„E cel mai tare coechipier real. Eu cu ea suntem coechipieri pe viață, facem parte dintr-o echipă, o s-o ducem până o să murim. Prieteni foarte buni, ne ajutăm foarte mult unul pe altul, ne susținem unul pe altul, fără niciun iz de ceva murdar. E foarte natural. Eu deși sunt mai mare ca ea, eu ascult de ea, e șeful în casă, dar și ea ascultă de mine. Ea este foarte bine educată, de asta nu a avut derapaje”, a mai spus vedeta.

Chiar și așa, cu o logodnică perfectă, Speak spune că și acum, după cinci ani de relație cu Ștefania, fiind deja logodiți de aproape trei, se întreabă cum două persoane, ca ei, atât de diferite pot să clădească ceva atât de frumos.

Artistul mărturisește că el și partenera sa de viață au clădit o relație prin care își umplu reciproc golurile sufletești, tocmai de aceea, pentru că nu-și creează altele, au ajuns să formeze o familie așa sudată. O cărămidă în susținerea cuplului și în frumusețea relației pe care o au, spune Speak, au pus-o și familiile lor.

Citeste si: Speak și Ștefania, dezvăluiri despre nuntă! Cei doi au căzut de acord într-o privință

Se pare că nu doar ei doi se înțeleg de minune, ci și părinții. Relația dintre socri, dar și cea pe care o are fiecare cu familia lui și a celuilalt este perfectă. Părinții vedetelor se aseamănă atât de mult, încât ambii au fost educați după aceleași valori morale, ceea ce i-a și adus împreună, făcându-i să își dorească să îmbătrânească cot la cot.

”Suntem total diferiți, nu avem gusturi la fel, simțurile noastre nu sunt la fel. Ea e cu treaba ei, eu cu treaba mea, nu ne obligăm. Nu ne plac aceleași filme, nu ne place aceeași muzică, nu ne plac aceleași haine, nimic. Nu înțeleg cum de suntem împreună. Partenerul trebuie să îți umple golurile, nu trebuie să îți facă alte goluri. Nu sunt cu o persoană care să-mi adâncească golurile pe care le am, numitorul comun dintre noi doi este educația și ce am învățat de la părinții noștri. Părinții noștri se aseamănă foarte mult, funcționează după aceleași reguli și aceleași principii. Ea a primit o anumită educație acasă, a fost iubită și i s-a insuflat că e importantă căsnicia și că nu trebuie să-i faci rău partenerul, ca și la mine de altfel”, a mai adăugat vedeta.