Nu le-a venit să creadă! Alexandra Stan s-a pozat, din nou, goală?! Imaginile care i-au pus pe jar pe internauți

Alexandra Stan

Alexandra Stan și-a luat, din nou, fanii prin surprindere! Frumoasa artistă i-a indus puțin în eroare pe internauți, după ce a postat mai multe fotografii, pe contul ei de Instagram, în care era mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Faimoasa de la Survivor România 2021 și-a scos la înaintare formele apetisante și i-a lăsat pe urmăritorii ei din mediul online să se bucure de ”peisaj”.

Foarte sexy, Alexandra Stan i-a făcut pe internauți să creadă că este, din nou, în costumul Evei!

De fapt, artista era îmbrăcată într-un costum de baie, culoarea nude. Din cauza outfitului, Alexandra i-a indus pe toți în eroare! „M-ai păcălit cu prima fotografie. După am văzut că e costum de baie”/ „Wow… am crezut că ești dezbrăcată.”/ „Prima dată am crezut că nu porți nimic.”/ „Am crezut că e goală”/ Iar îți faci de cap prin țări străine fără iubit!?/ Cel mai bine asa”, au fost doar câteva reacții ale internauților.

Alexandra Stan, pregătită să devină mămică

Alexandra Stan a trecut prin multe relații pline de iubire, dar și de momente dureroase sau violente. În urmă cu câteva luni l-a cunoscut pe actualul ei soț, care s-a dovedit a fi bărbatul lângă care își dorește să intemeieze o familie.

În cadrul unui interviu, artista a declarat că este pregătită să devină mâmică atât ea, cât și soțul ei, și totodată a dezvăluit și cum a fost cererea în căsătorie.

„ Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!”, a dezvăluit faimoasa de la Survivor România 2021.

