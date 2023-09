Nu mai avem niciun dubiu! Sânziana Buruiană este o mamă foarte grijulie! Cum a fost surprinsă cu fiica cea mică la cumpărături? | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este o figură publică veche în spațiul media. Mulți o apreciază pentru ceea ce a realizat până în prezent, dar sunt și alții care o critică pentru anumite decizii pentru care le-a luat de-a lungul vieții.

Sânziana Buruiană, shopping cu mezina familiei

Este o mămică fericită și o soție devotată, care se dedică 100% familiei. Mereu este sinceră în interviuri și nu se ascunde cu nimic în fața publicului.

Sânziana Buruiană s-a dedicat total familiei sale de când a devenit mamă. Își iubește copiii foarte mult, la fel și pe soțul ei. Are două fetițe minunate, pe care și-ar dori să le vadă artiste. Cea mai mare, Iza, deja a început să cânte și să fie în lumina reflectoarelor.

De curând, paparazzi WOWbiz au surprins-o pe Sânziana alături de fiica ei cea mică, într-un supermarket din Capitală. Cele două s-au plimbat tot magazinul și părea că au o listă lungă de cumpărături. La final nu au părut să cumpere atât de multe, semn că mai mult și-au clătit ochii. Sânziana Buruiană ne-a demonstrat încă o dată ce mamă grijulie este, astfel încât nu a scăpat-o deloc din ochi pe fiica ei.

Cea mică e plină de energie și voie bună, iar vedeta a urmat-o peste tot prin supermarket.

Sânziana Buruiană nu își mai dorește al treilea copil

Sânziana Buruiană ne-a obișnuit să fie sinceră și transparentă când vine vorba despre viața ei. Are două fetițe, pe care vrea să le facă artiste și lumea se așteaptă și la al treilea bebe. Vedeta a mărturisit că nu își mai dorește încă un copil și că este foarte fericită cu familia pe care o are în prezent. Mai mult, nu se vede mamă de băiat, de aceea s-ar limita la doi copii.

"Nu aștept al treilea bebeluș, nu sunt însărcinată. Eu nu m-am gândit deloc la chestia asta pentru că eu sunt foarte prinsă cu tot felul de activități cu fetele mele. Nu poți să știi planurile lui Dumnezeu, ale mele erau să am un singur copil, dar dacă Dumnezeu a vrut doi, e foarte bine și eu sunt foarte fericită, dar eu nu am în plan al treilea copil și nu m-aș vedea mamă de băiețel. Nu sunt genul persoană care am făcut un copil ca să îmi iasă băiețel", a explicat Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

