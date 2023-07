„Nu-mi vine să cred!” Dana Roba aproape a izbucnit în lacrimi când a auzit ce i-au spus fetițele ei, după ce s-au întors în casa în care mama lor era să își piardă viața! Scena emoționantă a fost filmată

In articol:

Dana Roba s-a întors acasă, după 3 săptămâni de spitalizare. Aseară, make-up artistul a reușit să își revadă fetițele și să le recupereze din locuința bunicilor paterni. Vedeta a postat astăzi, pe InstaStory, un filmuleț emoționant cu cele două fiice ale sale, la aproape o lună după ce a fost lovită cu bestialitate chiar de soțul ei.

Dana Roba este foarte fericită și își începe să își revină după bătaia cruntă pe care a primit-o din partea partenerului ei de viață. Vedeta locuiește din nou împreună cu fetițele ei, Chantal și Celine. Cele două micuțe au revenit alături de mama sa, care a postat astăzi, pe pagina sa de Instagram, câteva filmulețe în care le arată urmăritorilor ei cum își petrec timpul împreună. Chantal și Celine au grijă de mama lor și o tratează ca pe un bebeluș, lucru care aproape că a făcut-o să plângă pe Dana Roba.

„Dana: Bună dimineața! Cine o iubește pe mami?

Celine: Am un bebe aici!

Dana: Eu sunt bebele tău? Nu-mi vine să cred! Îmi vine să plâng! Eu sunt bebe! Și ce-mi dai să mănânc astăzi?

Celine: Terci!

Chantal: Scoverci!

Dana: Scoverci sau terci? Cum adică scoverci sau terci?

Celine: Și lapte praf!

Dana: Ok! Vă rog, un lapte praf și o pizza. Ce bun e! Un pupic nu-mi dă nimeni? Plâng! Ce drăguț! Thank you, my girl!”, a fost conversația emoționantă dintre Dana Roba și fetițele ei, postată de make-up artist pe InstaStory.

Dana Roba și fetița ei, Celine [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba are parte de ajutor în creșterea fetițelor ei

Make-up artistul nu și-a revenit complet după ce a fost mutilată cu un ciocan de propriul soț. Dana Roba este supravegheată vereu de o asistentă, iar în creșterea fetițelor ei, care s-au întors de la bunici, vedeta este ajutată de o bonă. Într-un filmuleț postat pe InstaStory, Dana îi spunea fetiței ei că nu îi poate prinde părul, din cauza faptului că are mâinile bandajate, dar i-l va prinde bona, atunci când va veni acasă la ele.

„Dana: Sorry, Chantal, mami nu poate să-ți prindă parul din cauza mânuțelor... Dar o să vină bona mai târziu și o rugăm pe ea să-ți prindă parul. Așa-i? E foarte drăguță. Cum e să ai o bonă? Ia spune-le la fete(n.red. urmăritoarele de pe Instagram).

Chantal: Fain!

Dana: Foarte drăguț! E foarte drăguță bona. E foarte fain, așa-i? Te iubește mami foarte mult!”, a fost dialogul dintre Dana Roba și fiica ei, Chantal.